Iraani armee tunnistas Ukraina reisilennuki allatulistamist

Iraani sõjaväe sõnul lendas Ukraina lennuk sõjaväebaasi lähedale ning selle pihta tulistati rakettidega. Avalduses lubatakse juhtunu eest vastutavaid isikuid karistada.

Iraani välisminister Javad Zarif kirjutas pärast sõjaväe avaldust sotsiaalmeediakanalis Twitter: "Kurb päev. [Iraani] relvajõudude sisejuurdluse esmane järeldus: katastroofini viis inimlik eksitus keset kriisi, mille on põhjustanud USA avantürism. Me kahetseme sügavalt, palume vabandust ning tunneme kaasa meie inimestele, kõigi ohvrite peredele ning kõigile rahvastele, keda toimunu puudutas."

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

????