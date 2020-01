Pühapäev tuleb tugeva tuule ja lörtsiga

Pühapäeval on tugev edelatuul ning päike ennast ei näita.

Algaval ööl on taevas enamasti pilves. Peagi Loode-Eestisse jõudev lörtsi- ja vihmasadu levib öösel kagu-lõuna suunas. Kohati tuleb sekka ka lund ning on jäiteoht. Edelatuul tugevneb 8-13, puhanguti 20 ja rannikul iiliti ka kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on -2 sisemaal kuni +4 kraadini saartel.

Ka hommik on pilves. Sajab vihma või lörtsi ning puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur tõuseb kuni +6 kraadini.

Päev on samuti pilves. Sajab vihma, paiguti ka lörtsi. Õhtul lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja ka saju tõenäosus väheneb. Sisemaal ulatuvad edelatuule puhangud kuni 20, rannikul jätkuvalt kuni 25 m/s.

Pärastlõunal pöördub tuul järk-järgult läände ja nõrgeneb. Sooja on pühapäevaks päevaks oodata 2 kuni 7 kraadi.

Esmaspäeval hakkab õhurõhk aga tõusma ja Läänemere äärde laieneb kõrgrõhuala põhjaserv. Sajuvõimalus väheneb, tuul annab järele ja päevasooja on keskmiselt 3 kraadi.

Järgnevatel päevadel liiguvad sajupilved suunaga läänest itta, kuid ka päike peaks sadude vahel ennast näitama. Soojakraade on jaanuari keskpaiga kohta külluslikult.