Ööl vastu pühapäeva tõusnud tuul on häirinud parvlaevaühendust Kihnuga, kuid suuremaid elektrikatkestusi aga päästeameti sekkumist nõudvaid juhtumeid ei ole olnud.

Kuni 26 meetrini sekundis küündiva tuule tõttu ei väljunud reisiparvlaev Kihnu Virve kell üheksa Kihnust. Tühistatud on ka Munalaiust väljumine kell 11.30. Samuti võib esineda häireid väljumistes Kihnust kell 16.15 ja Munalaiust kell 17.45, teatas BNS. Tühistatud on ka Kihnu Virve pühapäevased väljumised Manija–Munalaiu liinil.

TS Laevade klienditeenindusest öeldi ERR-ile, et mandri ning Saaremaa ja Hiiumaa vahelistele liinidel pole reisid ära jäänud ega ole olnud ka hilinemisi. "Kuna tuul oli kõige tugevam öösel, kui praamid ei sõida, siis see meid ei puudutanud," ütles TS Laevade esindaja.

Päästeameti valvepressiesindaja sõnul on alates keskööst kuni hommikul 9.30-ni olnud neil üle Eesti 25 väljakutset, mis on olnud seotud tugeva tuulega. Päästeameti põhjaregioonis oli kaheksa, läänes seitse ning lõunas ja idas mõlemas viis väljakutset. Peamiselt on päästjad pidanud sekkuma mahakukkunud puid või suuremaid oksi elektriliinidelt kõrvaldama. "Seekordsest tormist oleme pääsenud kergelt," märkis päästeameti esindaja.

Elektrilevi andmetel oli kell 10.32 üle Eesti 12 rikkelist katekstust, mille tõttu oli vooluta 533 klienti.

Ilmateenistuse teatel oli kell kaheksa pilves ja vihmane ilm, sisealadel tuli kohati sekka lörtsi. Puhus edelatuul 6-12, puhanguti 17, rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s. Õhtul lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Puhub edelatuul 8-13, puhanguti 20, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti 25 m/s, pärastlõunal pöördub tuul järk-järgult läände ja nõrgeneb. Sooja on kolm kuni seitse kraadi.