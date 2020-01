Nädala algus toob sajusse pausi

Esmaspäeva öösel on Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Enne südaööd sajab ida pool hooti vihma. Tuul puhub valdavalt läänest 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist sisemaal +3 kraadini saartel. Miinuskraadide tõttu tekib märgadel teedel libeduseoht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Edela- ja läänetuul on mõõdukas, rannikul puhanguline. Õhutemperatuur püsib -2 ja +3 kraadi vahel. Teed on kohati libedad.

Päev on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb +1 kraadist +5 kraadini.

Teisipäeval läheneb lääne poolt uus madalrõhkkond, mille ees tuul tugevneb. Esimesed sajupilved lörtsi ja vihmana jõuavad merelt õhtu poole. Kolmapäev on üsna sajune ja tuuline. Teisipäeva öö on mitmel pool miinuskraadidega, päev tuleb juba plusskraadidega. Kolmapäev on ööpäevaringselt plusspoolel.

Neljapäevane sadu peaks liikuma üle Eesti peamiselt öösel ning ka tuul annab järele. Õhumass püsib soe.

Reedeks saabub Eesti kohale kuivem, aga jahedam õhk.