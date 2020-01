Liibüa vaenupoolte kõnelustel relvarahuleppe üle on tehtud teatud edusamme, kuid väepealik Khalifa Haftar soovib veidi lisaaega selle dokumendiga tutvumiseks, ütles Vene välisminister Sergei Lavrov esmaspäeval.

"On teatud edusamme," ütles Lavrov pärast seitse tundi Moskvas peetud kõnelusi.

Ta lisas, et Haftar ja Liibüa parlamendi spiiker Aguila Saleh on palunud kuni hommikuni lisaaega, et langetada (relvarahuleppe) allkirjastamise otsus.

"Ma loodan, et see otsus on positiivne," ütles Lavrov.

Moskvas peetud kõnelustest osa võtnud Liibüa ühtsusvalitsuse (GNA) juht Fayez al-Sarraj ja Tripolis asuva kõrgema riiginõukogu juht Khaled al-Mechi allkirjastasid dokumendi, ütles Vene välisminister ja lisas, et Venemaa esindajad annavad Liibüa konflikti pooltele abi kokkulepete elluviimisel.

Liibüa ühtsusvalitsus (GNA) nõustus pühapäeva hommikul relvarahuga, mida toetasid Venemaa ja Türgi. Mõned tunnid varem teatas riigi idapoolset valitsust toetav Haftar vaenutegevuse peatamisest. Juba päeval süüdistasid mõlemad pooled teineteist aga juba relvarahu rikkumises.

Ühtsusvalitsuse juht Fayez al-Sarraj kutsus esmaspäeval edastatud lühikeses telepöördumises rahvast üles lahkhelidest küllastunud minevikule selga pöörama.

"Ma kutsun liibüalasi minevikule selga pöörama, lahkhelidest loobuma ja koonduma liikumiseks stabiilsuse ja rahu poole," ütles Al-Sarraj.

Öösel teatas riiklik telekanal Al-Ahrar, et Liibüa vaenupooled peaksid esmaspäeval Moskvas vaherahuleppe allkirjastama.

Moskva: Liibüa esindajad liituvad Moskvas Vene-Türgi läbirääkimistega

Moskvasse saabunud Liibüa tülipoolte esindajad liituvad peagi Vene-Türgi läbirääkimistega, ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

"Vene ja Türgi presidendi Istanbulis saavutatud kokkuleppe kohaselt algas täna välisministeeriumi vastuvõttude majas Vene ja Türgi kaitse- ja välisministrite kohtumine, kus arutatakse Liibüa olukorra lahendamist. Liibüa esindajad saabusid Moskvasse ja liituvad peagi läbirääkimistega," kirjutas Zahharova Facebookis saateks fotole Vene ja Türgi delegatsioonist ümmarguse laua taga.

Venemaad esindavad läbirääkimistel välisminister Sergei Lavrov, kaitseminister Sergei Šoigu, asevälisminister Mihhail Bogdanov, Vene välisministeeriumi Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida osakonna juhataja Aleksandr Kinštšak. Türgi poolt on kohal välisminister Mevlüt Cavusoglu ja kaitseminister Hulusi Akar.

Riigid kutsusid püsivale ja usaldusväärsele relvarahule Liibüas

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus Liibüa vaenupooli püsivale ja usaldusväärsele relvarahule, teatas presidendi kantselei esmaspäeval.

"President rõhutas vajadust, et oodatav vaherahu oleks usaldusväärne, püsiv ja tõendatav," teatas presidendi kantselei pärast Macroni ja Vene presidendi Vladimir Putini pühapäevast telefonivestlust.

Ka Türgi president Recep Tayyip Erdogan ja Itaalia peaminister Giuseppe Conte kutsusid Istanbulis toimunud kohtumisel püsivale vaherahule Liibüas.

"Teeme pingutusi, et vaherahu muutuks püsivaks," ütles Erdogan pärast kokkulepet relvarahu sõlmimiseks.

"Me arutasime pakilist vajadust teha lõpp eskalatsioonile kohapeal, et tagada püsiv rahu," märkis omakorda Conte.

Itaalia peaministri sõnul võib relvarahu viia ebakindluse püsimiseni, kui see ei saa osaks rahvusvahelise kogukonna suuremast kollektiivsest jõupingutusest, mille eesmärk on tagada Liibüa ühtsus, stabiilsus ja suveräänsus.