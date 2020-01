DFDS-i Eesti üksuse juhataja Peeter Ojasaare sõnul on Paldiski-Kapellskäri liinil lisaks kaubaveole oluline roll ka reisijate teenindamisel. "Eelmine aasta sõitis sel liinil rekordarv reisijaid, mis näitab, et meie graafik sobib Skandinaavias elavatele ja töötavatele eestlastele, kes eelistavad hilisõhtust väljumist ning varajast saabumist sihtpunkti. Tänu liinidel laevade vahetamisega on meil parem võimekus teenindada üksikreisijaid, kuna laev mahutab rohkem sõiduautosid," selgitas Peeter Ojasaar.

Paldiski Põhjasadamast Kapellskäri väljuval ro-pax tüüpi laev Optima Seaways mahutab 324 reisijat ning 2200 liinimeetrit kaubaveoühikuid ja 400 liinimeetrit erasõidukeid. Uus laev on varasemast keskkonnasäästlikum.

Selle laevaga on võimalik reisida vaid sõidukiga, ostes koha istesalongis, kajutis või broneerides oma kajuti. Mõlemal sõidusuunal on kokku seitse väljumist nädalas.

Varasemalt Paldiski-Kapellskär liini teenindanud laev Liverpool Seaways sõidab alates aasta algusest Klaipeda-Karlshamn liinil.

Meretranspordi- ja logistikaettevõte DFDS tegutseb 55 laevaga 25 liinil nii Lääne- kui ka Põhjamerel. DFDS Eesti tütarfirma kuulub DFDS kontserni ning teenindab lisaks Paldiski-Kapellskäri liinile ka Paldiski-Hanko liini.