Briti kuningakoja tipud peavad prints Harryga kriisikohtumise

Kuningannaga liituvad esmaspäeval Ida-Inglismaal Sandringhamis teiste seas Harry isa prints Charles ja vend prints William, kellega tal on viimasel ajal pingelised suhted, kirjutab Briti meedia.

Konverentskõne kaudu osaleb Kanadast kohtumisel ka Meghan. Koos üritatakse leida kompromissi ning lämmatada kasvav kriis juba eos.

Istungil arutatakse muu hulgas raha hulka, mis paar Charlesi varast endale saab, ja küsimusi, mis puudutavad nende kuninglikke tiitleid ja kaubanduslike lepete sõlmimise võimalusi, kirjutas väljaanne Sunday Times.

Lehe teatel usub William, et tema ja Harry on nüüd "eraldi üksused". Sellega peetakse purunenuks sidet, mis nad oma ema traagilise surma järel lõid.

"Olen pannud oma käe oma venna ümber kogu meie elu ja ma ei saa seda enam teha. Oleme eraldi üksused," olevat William Timesi andmeil ühele sõbrale öelnud.

Harry, Meghan ja poeg Archie veetsid jõulud Kanadas ning sel nädalal läks ameeriklasest endine näitlejanna sinna tagasi.

Kuninganna nõudis neljapäeval oma alluvatelt, et nad teeksid paariga kiirelt koostööd lahenduse leidmiseks, mis arvestaks paari sooviga suurema vabaduse järgi.

Mitme Kanada väljaande teatel naasis Meghan Kanada Vaikse ookeani ranniku lähistel asuvale Vancouveri saarele, kus paar veetis aastavahetuse ja kus Archie oma hoidjaga püsis.

Kuningakoja tippliikmetele tuli Harry ja Meghani kolmapäevane teade üllatusena. Sussexi hertsogi ja hertsoginna sõnul tahtsid nad "progressiivsemat uut rolli" ning jagada oma aega Ühendkuningriigi ja Põhja-Ameerika vahel.

Kuninganna esindajad piirdusid napisõnalise teatega

Kuninganna kantselei avaldas samal õhtul napisõnalise teate, milles räägiti "keerulistest küsimustest, mille läbitöötamine võtab aega".

Harry ja Meghan kavatsevad endi sõnul toetada kuningannat jätkuvalt täielikult ning teha kuningakoja kõrgete liikmetega koostööd.

Lisaks tahavad nad jätkuvalt Ühendkuningriigis viibides elada kuningannaga Windsori lossis ning saavutada rahalise iseseisvuse.

Kuid nende soov jätkata elu nii kuningakoja liikmete kui ka oma leiba teenivate eraisikutena on mürgine segu, ütles kuningakoja rahaasju uuriv David McClure.

"Kuningakoja kõrgete liikmete rahategemise ajalugu näitab, et need kaks on mürgine segu. See pole minevikus hästi töötanud," ütles ta Press Associationile.

"Kuidas sa saad olla pooleldi sees ja pooleldi väljas? Veeta pool nädalast avalikele kohustustele ja teenida teisel poolel omaenda sissetulekut televisioonis, loengutega, raamatutega? See on ohtudest tulvil."

Noorem ja oma rolliga varemgi raskustes olnud prints avaldas eelmisel aastal, et on oma vennast Williamist lahku kasvanud. William on troonipärilusjärjekorras teine ja tema kõnnib aina rohkem teist teed.

Harry on rääkinud avalikult oma probleemidest vaimse tervisega ning tema ja Meghan tunnistasid eelmisel aastal, et on kuningakojas olemisest tingitud rambivalgusega hädas.

Paari pahandab ka negatiivne uudistekajastus, millest osa on Harry arvates olnud Meghani juuri arvestades rassistlik.

Briti avalikkus näib esialgu olevat perekonna poolel. Lehe Daily Mail avaldatud küsitlus näitab, et enamuse arvates peaks Harry loobuma oma õigusest troonile ning maksumaksja ja kuningakoja rahalisest toetusest.

Isegi USA president Donald Trump kurvastas reedel prints Harry ja tema naise Meghani otsuse pärast kuninglikest kohustustest taanduda.

"Ma arvan, et see on kurb. Tõesti arvan," ütles Trump telekanalile Fox News.

Presidendi sõnul on tal kuningannast kahju.

"Ma ei taha sellesse teemasse minna. Mul on lihtsalt kuninganna vastu nii suur austus. Ma ei arva, et selline asi peaks toimuma," arvas Trump.