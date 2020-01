TÜ kliinikumi nõukogu otsustas juhatuse esimehe ametisse jätta

TÜ kliinikumi nõukogu esimees, Tartu linnapea Urmas Klaas ütles ERR-ile, et nõukogu vaatas läbi neile tulnud pöördumised ning kuulas juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete selgitusi. Lisaks konsulteerisid nõukogu liikmed eri osapooltega ja leidsid, et kõigil osapooltel on väga suur ühisosa.

"Ühisosaks on see, et reformidega tuleb edasi minna. Keegi ei kahtle reformide vajalikkuses. Kindlasti on tarvis TÜ kliinikumi karjäärimudelit uuendada, ka strateegilised reformid ellu viia selle aasta lõpuks, nii nagu ka juhatusel on nõukogu mandaat olemas. Ja me leiame, et selle ühisosa pealt on võimalik Priit Eelmäel jätkata juhatuse esimehe ülesannetes, et ellu viia need sammud, mis on planeeritud," lausus Klaas.

Eelmäe teatas eelmisel kolmapäeval kliinikute juhtidele otsusest koondada kõik kliinikujuhtide ametikohad. Seepeale esitas 16 kliinikujuhti Eelmäele umbusaldusavalduse ning palusid kliinikumi nõukogul juhatuse esimees usalduse kaotamise tõttu tagasi kutsuda.

Kõik umbusaldusavaldusele allakirjutanud töötavad ka Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas õppejõududena. Umbusaldajad süüdistasid Eelmäed selles, et ehkki lubatud on kaasavat juhtimist ja koostööd ülikooliga, ei ole tehtavaid samme arutatud ei kliinikute juhtide ega ka kliinikumi partneritega ülikoolist.

Priit Eelmäe on ametis alates 2018. aasta lõpust.