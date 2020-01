ERJK: EKRE peab parandama oma 4. kvartali aruannet

"Erakonnaseaduses on toodud need alused, kuidas tohivad erakonnad annetusi koguda või kuidas tohib erakondadele annetusi teha. Ja üks põhireeglitest on see, et annetusi ei tohi teha juriidilised isikud. 2019. aasta 4. kvartali ülevaates olid EKRE poolt märgitud, et seekord on neile teinud annetusi ka kaks osaühingut, mis on juriidilised isikud," rääkis Oviir ERR-ile.

"Ühe juriidilise isiku puhul oli tehtud kolmel korral annetus ja teise puhul ühe korra. Need on keelatud annetused ja sel puhul on kohustus erakonnal need annetused tagastada," lisas Oviir.

Ta märkis, et teema tuleb arutamisele ERJK koosolekul järgmisel nädalal ning kui selleks ajaks ei ole EKRE teinud vormistamises parandusi ja raha tagasi kandnud, teeb ERJK erakonnale märgukirja tagasikandeks.

EKRE märkis annetustena 600 eurot DIXI EXPORT OÜ-lt ja 100 eurot Vanamurru mets OÜ-lt.