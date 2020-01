Leht: Rootsi kaitseväes teenis paarkümmend aastat "libaohvitser"

Ajaleht Dagens Nyheter kirjutas esmaspäeval, et Rootsi kaitseväes on paarkümmend aastat ohvitserina teeninud mees, kes oli ohvitseriks saamise kohta võltsitud dokumente esitanud. Muuhulgas töötas libaohvitserist mees juhtivates rollides Afganistanis, Kosovos ja Malis ning tal oli ligipääs sõjaväeluure salastatud koodidele.

Dagens Nyheteri artiklist selgub, et aastaid ohvitserina erinevatel suurt vastutust nõudvatel ametipostidel teeninud mees isegi ei alustanud 1999. aastal ohvitseriks õppimist. Nimelt selgus ohvitseriks õppimiseks ette valmistaval kursusel, et ta oli valetanud oma keskkooli lõputunnistuse kohta ehk näidanud oma õpitulemusi tegelikkusest paremana. Seega tuli tal kursuselt lahkuda ning soov ohvitseriks õppima minna paistis olevat suletud, vahendas Helsingin Sanomat.

Õpingute katkemine aga meest ei murdnud. Ta otsustas oma ohvitseritunnistuse sõna otseses mõttes võltsida. Näiteks on tema tunnistusele alla kirjutanud keegi kolonel Per Carlsson. Dagens Nyheter selgitas välja, et sellel ajal ei töötanud nimetatud Enköpingi väeosas ühtegi sellist ohvitseri.

See polnud tal ainus kord valetada ja võltsida. Näiteks juhtivale kohale rannakaitses sai ta aastal 2016 pärast seda, kui oli valetanud, et tal on lisaks ohvitseriharidusele ka kraad riigiteadustes ning juhiluba.

Tõusvas joones karjääri jooksul on libaohvitser olnud missioonil Kosovos, Afganistanis ja Malis ning töötanud ka Rootsi sõjaväeluures (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ehk MUST). Kosovos olles oli ta kapteni ja Afganistanis majori auastmes.

Ajalehe paljastus on saanud Rootsis palju vastukaja ning eriti murettekitavaks peavad paljud seda, et tal õnnestus saada tööle sõjaväeluuresse, kus tema vastutada oli andmesüsteemide arendustöö ja krüpteerimiskoodide haldamine. Kuna mehe kogu karjäär põhines valel, oleks ta halvimal juhul võinud osutuda eduka santaaži sihtmärgiks.