Kindral Musharraf vaidlustas ta riigireetmises süüdi mõistnud erikohtu moodustamise, vahendas BBC.

Esmaspäeval otsustas Lahore ülemkohus toetada Musharrafi kaebust. Kohus nimetas tema protsessi põhiseaduse vastaseks.

Prokurör Ishtiaq A. Khan ütles, et kohtu otsus tähendab, et Musharraf on vaba mees.

Pakistani kohus mõistis mullu detsembris Musharrafi riigireetmise eest tagaselja surma. Musharrafi süüdistati riigireetmises seoses eriolukorra kehtestamisega 2007. aastal.

Ta oli esimene sõjaväeline riigijuht Pakistani ajaloos, kes anti riigireetmissüüdistusega kohtu alla.

Musharrafi süüdistati ka seotuses ekspeaminister Benazir Bhutto tapmise, kohtunike kinnipidamise ning Islamabadis Punasele mošeele korraldatud rünnakuga, milles sai surma üle 100 inimese.

Musharraf tuli võimule 1999. aastal, kukutades toonase peaministri Nawaz Sharifi valitsuse. 2008. aastal oli ta sunnitud tagasi astuma ja võimule tuli Benazir Bhutto partei.