Lähipäevad on sajused ja tuulised

Teisipäeva öö on Eestis pilves selgimistega ja suurema sajuta. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja +4 kraadi vahel ning teepinnad on kohati libedad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Tuul puhub edelast 5 kuni 11, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi. Teed on libedad.

Päeval lisandub läänest pilvi. Õhtupoolikul hakkab alates saartest vihma ja lörtsi sadama. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 8 kuni 13, iiliti 15, rannikul 21 meetrini sekundis. Sooja on 1 kraadist 5 kraadini.

Kolmapäeva öösel levib üle Eesti madalrõhulohk ühes vihma- ja lörtsipilvedega. Hommik pakub mandril kuivema hetke, kuid saartele läheneb juba uus vihmasajuala, mis päeval üle terve maa laieneb. Tuul püsib tugev. Öösel on sooja 1 kraadist 6, päeval 4 kraadist 8 kraadini.

Neljapäeval on Eesti juba järgmise aktiivse madalrõhkkonna sajuses ja tuulises servas, ainult et siis peaks pärastlõunasel ajal sadu lahkuma. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 3 ja 6 kraadi vahel.

Reede toob muutuse kuivema, jahedama ja veidi rahulikuma ilma kasuks. Pimedal ajal on miinuskraade, valgel ajal on õhutemperatuur plusspoolel.

Laupäeva kuival öösel miinused süvenevad, päeval jõuab merelt saartele niiskem ja soojem õhk. Sisealadel püsib ilm kuivem ja jahedam.