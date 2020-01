Kui enne haldusreformi oli omavalitsuste üks suuremaid muresid see, et töökohad kaovad ära, siis nüüd on tekkinud hoopis vastupidine olukord: Kagu-Eesti omavalitsused on hädas töötajate leidmisega, kuna nõudmised teatud ametikohtadele on nii kõrged või omavalitsuste palgad nii madalad, et inimesi pole võtta. Saaremaa aga meelitab tööle mandrimehi.

Põlva- ja Võrumaa omavalitsustes on praegu täitmata kümme ametikohta. Samuti on mõnedel ametikohtadel suur kaadrivoolavus. Näiteks lahkus Põlva vallas aasta lõpul kaks juristi. Kuigi praeguseks on uued töötajad leitud, on vallas jätkuvalt täitmata neli ametikohta. Omavalitsustes tõdetakse, et inimeste leidmise muudavad keeruliseks kõrged nõudmised nii haridusele kui ka töökogemusele.

"Näiteks kui me lastekaitsest räägime, siis see nõuab ikkagi väga erialast ettevalmistust, samamoodi hankespetsialist või õigusspetsialist," ütles Rõuge vallavanem Mailis Koger.

"Just need kõrgemad nõudmised on tegelikult tekitanud olukorra, miks meil ka pärast ühinemist ei tulnud väiksematest omavalitsustest mitmeid spetsialiste. Nii et on mitmeid spetsialiste, kes käivad meile ametisse Võrust, Tartust," loetles Põlva vallavanem Georg Pelisaar.

Lisaks on vajalike töötajate leidmisel takistuseks tõik, et omavalitused ei suuda konkureerida erasektori palkadega. Näiteks oli Põlva vallas eriti keeruline täita ehitusspetsilisti kohta.

"See amet eeldab, et inimesed on ehitust õppinud ja neid inimesi on raske leida, sest ehitusel on olnud palgad ikka kõrgemad, kui meie siin pakkuda suudame," tõdes Pelisaar.

Nii on Põlva vallas paari viimase aasta jooksul toimunud vajalike töötajate leidmiseks 26 konkurssi, milles kümme kukkus läbi. Teisteski omavalitsustes käib pidev aktiivne töötajate otsimine.

"Samamoodi on konkurents omavalitsuste vaheline, me kõik otsime ju ühtesid ja samu spetsialiste. Näiteks Võru vallal on oluliselt paremad töötasud, kui on Rõugel, aga samas me püüamegi motiveerida inimesi sellega, et me võimaldame kaugtöö päevi, meil on hea seltskond, meil on ühisüritused, meil on ilus vaade ja kõik sellised asjad, me proovime seda motivatsioonipaketti teistmoodi üles ehitada," tõi Rõuge vallavanem Mailis Koger näiteks.

Siiski on piirkonnas ka paar omavalitsust, kus on kõik töötajad olemas.

Saaremaa vallal on aga eelmisel aastal omale ametnike ja spetsialistide leidmiseks olnud üks lisaboonus. Nimelt saareline asukoht. Just see on olnud pea enamusele mandrilt Saaremaale tööle asunute jaoks üheks peamiseks kriteeriumiks. Ja seda vaatamata sellele, et Saaremaal ei haknud nad saama enam nii suurt palka, kui mandril said.

Eestimaa suurimas vallas - Saaremaa vallas on praegu tööl 162 töötajat. Hetkel on käimas ka mitmeid konkursse puuduolevate ametnike leidmiseks. Kandideerijatest puudu ei ole. Ja seda just seepärast, et lisaks töökohale mängib Saaremaa valla puhul tähtsat rolli ka asukoht - Saaremaa.

"Mida kõrgem on ametikoht - ehk siis osakonnajuhatajateks ja nõunikeks -, seal juba üle poole kandideeritakse väljastpoolt Saaremaad. Aga spetsialistideks ja võibolla piirkondadesse töökohtadele, sinna on ikkagi kohapealt inimesi rohkem," rääkis Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Saaremaale on viimase aastaga kolinud ja tööle asunud 15 vallateenistujat mandrilt. See on ligi kümnendik kõikidest valla töötajatest.

Valmar Kass on üks neist, kes otsustas kandideerida kommunikatsiooninõuniku konkursil, võitis selle, ja koliski koos perega Saaremaale elama. Seejuures läks ta tööle väiksema palga peale, kui mandril sai, nagu ta ise kinnitab.

"Juhtus küll nii, jah, et tulin kõrgema palga pealt madalama palga peale. Ei olnud see pealinna elu nii mugav ja meelitav, kui ikkagi see, et sai nii-öelda saarele ja puhta mereõhu kätte. See on ikka hoopis teine tina!" kinnitas Saaremaa valla kommunikatsiooninõunikuna töötav Valmar Kass.

Kõige raskem on täita haridus- ja sotsiaalvaldkonna ametikohti: lastekaitsespetsialiste, logopeede, psühholooge, kuna neid on vähe üle Eesti.