Linamäe ütles, et annab rahuliku südamega juhtimise uuele põlvkonnale üle väga põneval ajal. "Nimelt on Hollandi ettevõte Boels Rental teinud pakkumise Cramo grupi aktsiate ostmiseks ning suure tõenäosusega seisab ees kahe ettevõtte liitumine," sõnas Linamäe

Holsmer omalt poolt märkis, et isegi kui ehitussektor näitab mõningaid jahtumise märke, vaatab ettevõte alanud aastale otsa positiivse noodiga. "Me ei pelga rohkem tööd teha ja meil on selleks tööl head inimesed. Oleme olemas ka mittetavapäraste olukordade lahendmisel ja valmis olema rohkemat kui vaid ehitusseadmete rendiettevõte," ütles Holsmer.

Ta märkis veel, et lisaks võimalikule liitumisele Boelsiga on Cramol plaan arendada oma digitaalsed lahendusi ning pakkuda klientidele uusi teenuseid.

Holsmer on töötanud Tallinna abilinnapea nõunikuna, Kristiine linnaosa vanemana, peaministri nõunikuna, BC Kalev/Cramo mänedžerina ning Reformierakonna riigikogu fraktsiooni nõunikuna. 2011. aastast oli ta XII riigikogu liige ja Reformierakonna fraktsiooni aseesimees.