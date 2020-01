Iisraeli politsei pidas kinni rabi, keda kahtlustatakse selles, et ta hoidis umbes 50 naist ja last orjust meenutavates tingimustes.

Ajalehe Haaretz andmetel kahtlustatakse rabi ka vangistatute seksuaalses väärkohtlemises. Väljaanne on iseloomustanud meest kui sektijuhti, vahendasid Yle ja BBC.

Politsei tegi esmaspäeval reidi ühes Jeruusalemmas asuvas hoonetekompleksis pärast seda, kui võimud olid saanud vihje, et usujuht on sooritanud tõsiseid kuritegusid hoonetes elavate inimeste vastu.

BBC andmetel asub hoonetekompleks Jeruusalemma piirkonnas, kus elavad peamiselt konservatiivsed ultraortodokssed juudid.

Võimude andmetel oli kitsastes oludes elavatel naistelt raha ära võetud ning nemad ja lapsed viibisid hoonetes vastu enda tahtmist. Vangistuses elanud lapsed on vanuses kuni viis eluaastat.

Kahtlustuse kohaselt oli rabi sellisel viisil tegutsenud juba aastaid. Haaretzi artikli kohaselt sundis mees naisi töötama ametites, mille ta ise oli heaks kiitnud ning naised pidid osa oma teenistusest rabile andma. Politsei hinnangul kontrollis rabi oma meelevallas olnud naiste kogu elu - ilma rabi loata ei pääsenud naised isegi arsti juurde.

Uurijate sõnul oli naisi alguses koheldud hästi, kuid aja jooksul hakkas rabi neid nende perekondadest ja ühiskonnast eraldama. Rabi karistas naisi füüsiliselt ning ta kontrollis neid hirmu abil.

Umbes 60-aastane rabi on kõik süüdistused tagasi lükanud.

Märkimisväärne on see, et mees peeti sarnaste kuritegude eest kinni juba 2015. aastal, kuid ta tuli vabastada, sest tollases hoonetekompleksis elanud andsid teda toetavaid tunnistusi. Nüüd väidab rabi, et süüdistuste algallikaks on naiste ja viimaste perekondade vahelised erimeelsused.

Lisaks rabile on kahtlustus esitatud ka mehe kaheksale naissoost kaasosalisele, kes väidetavalt aitasid teisi naisi vangistuses pidada. Politsei andmetel käskis rabi kaasosalistest naistel kommuuni ka naisi juurde hankida.