Pakistani võimud teatasid teisipäeval, et viimase ööpäeva jooksul on Kashmiri piirkonnas aset leidnud lumelaviinide tõttu hukkunud vähemalt 57 inimest.

Lisaks on hulk inimesi endiselt teadmata kadunud, vahendas Reuters.

Kahe ametniku sõnul on paljud Neelumi oru külade elanikud sisuliselt lõksus, sest lisaks lumelaviinidele on piirkonnas sadanud ka palju vihma, mis omakorda on tekitanud maalihkeid.

Päästetööd ja kaduma jäänute otsingud piirkonnas jätkuvad, rõhutasid ametnikud.