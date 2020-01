Kolm Euroopa riiki teatasid teisipäeval, et rakendavad 2015. aasta Iraani tuumaleppes sätestatud vaidluste lahendamise mehhanismi, sest Iraan on lepet korduvalt rikkunud.

"Oleme jäänud muu valikuta, arvestades Iraani samme," teatasid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrid, kelle hinnangul on Iraan talle sätestatud kohustustest järk-järgult taandunud.

Samas kordas kolmik, et on tuumaleppele jätkuvalt pühendunud ega ühine maksimaalse survestamise kampaaniaga, mida Ühendriigid Iraanile rakendada üritavad. USA lahkus leppest 2018. aastal.

"Hiljutisi sündmusi arvestades on eriti tähtis, et me ei lisa praegusele ja kogu piirkonda ähvardavale eskalatsiooni tuumarelvade leviku kriisi," ütlesid kolme riigi välisministrid.

"Loodame saada Iraani taas täitma tuumaleppes võetud kohustusi."

Riikide sõnul üritatakse vaidlus esmalt lahendada vaidluste lahendamise mehhanismi ühiskomisjonis, nagu tuumalepe ette näeb. Kui vaidlus ühiskomisjonis lahendust ei leia, siis läheb see nõuandvasse kogusse ja lõpuks ÜRO julgeolekunõukogusse.

Mehhanismi järgi on ministritel omavahel lahenduse leidmiseks aega kaks nädalat ning seda saab kokkuleppel pikendada. Vajadusel on nõuandval kogul 20 päeva aega omapoolse otsuse langetamiseks.

Menetlus võib päädida Iraanile sanktsioonide kehtestamisega.

Saksa välisministri Heiko Maasi sõnul ei saa kolm Euroopa riiki jätta Iraani jätkuvad tuumaleppe rikkumised vastuseta.

"Meie eesmärk on selge: tahame lepet elus hoida ja jõuda diplomaatilise lahenduseni vastavalt kokkuleppele," lisas ta. "Tegeleme selle küsimusega ühiselt leppe kõigi partneritega. Kutsume Iraani osalema nüüd algavas kõnelusprotsessis konstruktiivselt."

EL-i välispoliitika juht Josep Borrell rõhutas, et mehhanismi rakendamine ei tähenda sanktsioonide automaatset taaskehtestamist.

Rahvusvahelise tuumaleppe allkirjastasid 2015. aastal Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Euroopa Liit, Iraan, Venemaa, ÜK ja USA. Selle eesmärk oli veenda Iraan loobuma tuumarelva ehitamise kavatsusest vastutasuks majandussanktsioonide leevendamise eest.

USA lahkumise järel aga jäi Iraanil loodetud sanktsioonide leevendus saamata ning riigi majandus sattus seetõttu tõsistesse raskustesse.