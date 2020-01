Juhansone on peasekretäri ametis olnud kohusetäitjana maist saadik, mil ametist lahkus Martin Selmayr. Juhansone on kohusetäitjana tõusnud autsaiderist favoriidiks, et peasekretäri amet alaliselt saada, kirjutab Politico.

Juhansone oli varem Läti alaline esindaja Euroopa Liidu juures, Euroopa Komisjoni siirdus ta peale Läti eesistumise lõppu 2015. aastal.

Kui Juhansone võimalusi peasekretäri ametisse saada peeti kehvaks eelkõige seetõttu, et ta on pärit euroliidu ühes väiksemast riigist, siis Juhansone on nüüdseks tõusnud favoriidiks oma väga heade suhete tõttu Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeniga, märgib Politico.

Juhansone konkurendid on Euroopa Komisjoni peasekretariaadi teaduse ja innovatsiooni juht Jean-Eric Paquet ning keskkonnaosakonna juht Daniel Calleja Crespo.