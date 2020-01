Viru maakohtus algas protsess politseiniku tapmiskatses süüdistatavate üle

Eelmise aasta kevadel kakluse eest kinni peetud Dmitri Dodonov ja Grigori Kašintsev üritasid Narva arestimajast põgeneda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põgenemiskatsel läksid nad kallale politseiametnikule, keda peksid ja kägistasid. Kannatanul õnnestus vajutada häirenuppu ja mehe päästsid kohale rutanud politseinikud.

Kohtualused end tapmiskatses süüdi ei tunnistanud. Kaitsjate sõnul üritasid mehed vaid vabadusse pääseda. Prokuratuur sellega nõus ei ole.

"Kui peksta nii intensiivselt kedagi ja peksta just nimelt jalgadega ja pea piirkonda, siis ei saa rääkida lihtsalt peksmisest, vaid see on juba tapmiskatse. Tapmise eest on võimalik mõista kuni 15-aastase vanglakaristuse. Antud juhul oli tegemist tapmiskatsega, aga kindlasti saab rääkida rangest karistusest, arvestades toimunu asjaolusid. See, et politseinike suhtes võidakse kasutada vägivalda, ei ole harv nähtus, aga et see vägivald on nii intensiivne ja et seda kasutatakse arestimajas, on pigem erand," selgitas Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Jaanika Kõrgmaa.