Veel aasta eest lootis PPA, et tulevikus hakkavad piiriribal olema loomatõkkeaed, jäljeriba, juurdepääsuteed ja inimeste liikumist tõkestav tara ühes seiretehnikaga. Augustis kontrolljoonel toimunud valitsuse väljasõiduistungil otsustati aga, et piir tuleb valmis ehitada plaanitust märksa odavamalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii tuli PPA-l muuta juba käimasoleva hanke tingimusi nii, et piiri ehitus muutuks ka päriselt odavamaks.

"Oleme olulisel määral neid asju lihtsustanud, aga samal ajal teinud seda lähtuvalt sellest, et me saaksime hiljem lisada kõike vajalikku, et meil on paigaldatud ka seiretehnika, et meil on varugeneraatorid, et meil on droonipesad," selgitas siseminister Mart Helme.

Näiteks ei tule rajatavale piiriribale loomatõkkeaeda ega ka jäljeriba, eriti seetõttu, et katselõik on tõestanud loomatõkkeaia mõttetust.

"Kogemus näitas, et mitmed loomad suutsid seda aeda ikkagi ületada ja jäid tegelikult kahe aia vahele lõksu. Selleks, et näiteks loomi piiriribalt eemal hoida, kasutame teisi, muid alternatiivseid, odavamaid vahendeid," rääkis PPA integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev.

Piiririba ehitatakse välja etappide kaupa. Niisiis puudutab välja kuulutatud ja praeguseks lõppjärgus olev ehitushange piiririba esimest 23,5 kilomeetrit, mis saab alguse kolmikpunktist.

Kokku osales esimese etapi ehitushankel seitse firmat, kes pakkumisi tehes pidid arvestama, et lõigu maksumus peab olema väiksem kui esialgselt planeeritud 18 miljonit eurot pluss käibemaks.

"Nüüd, kui me pakkumised ära hindame, välja valime, siis ilmselt saab täpsemat infot anda, milline pakkumine võitjaks osutus, aga suures pildis nad jäävad alla 18 miljoni, 16 miljoni lõppu, 17 miljoni algusesse, mõned ka odavamalt," rääkis Belitšev.

PPA loodab hanke võitja välja kuulutada juba käesoleva kuu lõpuks. Samas minnakse edasi uute lõikude ehitushangete välja kuulutamisega ning jätkatakse ka läbirääkimisi maaomanikega.

"Valdavalt on kõik kokkulepped saavutatud, üks-kaks maaomanikku on esimesest ringist veel üleval ja loodame, et nad teise ringi läbirääkimiste käigus muudavad oma meelt ja saavad kõik protsessid lahendatud. Aga selles osas, kus me praegu hanke võitjat otsime, kus me tahame ehitama hakata, on kõik maade küsimused lahendatud," ütles siseministeeriumi piirivalvepoliitika osakonna juhataja Janek Mägi.

Järgmiseks kolmeks aastaks on piiririba ehitamiseks ja ülalpidamiseks kavandatud 56,7 miljonit eurot.