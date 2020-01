Pärnumaale rajatakse köetavad minibussijaama

Pärnumaal valmib selle aasta sügiseks seitse minibussijaama, kus on köetav ootesaal, mida kuuma ilmaga saab jahutada. Lisaks on minijaamades jalgrattahoid.

Minibussijaamade võrgustikku hakati planeerima juba 2016. aastal. 85 protsenti ehitamiseks kuluvast rahast tuleb Euroopa arengufondist, ülejäänu maksavad kinni maakonna ühistranspordikeskuse omanikud ehk kohalikud omavalitsused.

Ühe bussijaama maksumus on ligi 80 000 eurot. Bussijaamad on valmis või valmimas Toris, Audrus, Kilingi-Nõmmes, Tootsis, Koongas, Lihulas ja Ares.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse arendusjuht Taimo Tammeleht ütles, et minibussijaamade eesmärk on pakkuda maakonna elanikele uut taset ühistranspordiga liiklemiseks.

"Et oleks olemas suletud köetud ooteruum, paljudes kohtades ka tualeti võimalus, eelkõige invatualett. Ja et kõikides nendes bussijaamades oleks võimalus ka jalgratast lukustada," rääkis ta.

Tammelehe sõnul on see nii-öelda viimase miili liikumine, et sõitjatel oleks võimalik kodust ja töökohalt tulla jalgrattaga, jätta see lukustatuna bussijaama ja seal bussi pealt tulles võtta ratas ja liikuda koju edasi.

Käesoleva nädala jooksul lubas ehitaja Kahu&Kahu Ehitus viis objekti üle anda. "Peale seda algavad kohalikes omavalitsustes kasutusloa taotlemise protseduurid, ja nii kui kasutusload on olemas, avame uksed kõikidele sõitjatele," ütles Tammeleht.