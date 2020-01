Pärast väljaheitmist saavad keskerakondlased Randa Tartu linnavolikogus umbusaldada. Kuna sellisel juhul pole tegu enam Keskerakonna siseküsimusega, võivad umbusaldamisega liituda ka reformierakondlased.

Arveteklaarimine Tartu keskerakondlaste ridades on kestnud kolm kuud. Erakonna piirkonna juhatus ja piirkonna uus juht Jaan Toots on kindlad, et Monica Rand Tartu abilinnapeana jätkata ei saa.

Rand ise tagasi astuda ei plaani.