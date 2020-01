Valitsus otsustas riigihalduse minister Jaak Aabi ettepanekul lihtsustada vallast linnaks ning linnast vallaks muutmise tingimusi. Praegu on see võimalik vaid omavalitsuste ühinemise korral.

"Haldusüksuse liigi muutmine vallast linnaks või vastupidi on kehtiva regulatsiooni kohaselt liiga jäik," leidis riigihalduse minister Jaak Aab. "Näiteks on Jõhvi vald soovinud muuta end vallast linnaks, kuid senise regulatsiooniga saab seda teha vaid omavalitsuste ühinemise korral."

Riigihalduse ministri sõnul peaks olema haldusüksuse liigi muutmist võimalik valitsuselt taotleda ka jooksvalt, ilma et omavalitsused peaksid selleks ühinema. "Samas on oluline, et neid muudatusi tehtaks läbimõeldult ja kindlate kriteeriumite alusel. Omavalitsusi tuleb kohelda võrdselt ning muudatusi tuleks kavandada põhjalikult läbi kaalutletult."

Möödunud aasta viimases valitsuskabinetis otsustati toetada riigihalduse ministri ettepanekuid ning lepiti kokku, milliste kriteeriumite järgi tohiks haldusüksuse liiki muuta. Edaspidi võib valla muutmist linnaks taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu, mille haldusterritooriumil asub vähemalt 5000 elanikuga asula. Linnast vallaks saamise taotlemisel elanike arvulist kriteeriumi ei ole.

Haldusüksuse liigi taotlemise otsuse põhjendamisel tuleb arvestada haldusüksuse ajaloolist tausta, sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive ning geograafilisi, looduslikke ja muid tingimusi.

Otsuse põhjendamisel tuleb ühe kaalutlusena arvestada ka vastava valla või linna elanike soovi, milleks uuritakse elanike arvamust.

Samad kriteeriumid kohalduks edaspidi nii jooksval haldusüksuse liigi muutmisel kui ka ühinemisel haldusüksuse liigi valimisel.

Valitsuskabineti otsusele tuginedes alustab rahandusministeerium Eesti haldusjaotuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seaduse eelnõu koostamist.