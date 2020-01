Võimud andsid ettevaatusabinõuna ka keemiahäire.

Üks surnukeha leiti plahvatuses hävinenud majast, teine tehasest rusude alt. Kolmas mees viidi ränkade põletushaavadega haiglasse, kus ta suri.

Üks ohver sai tõsiseid ja üks kergemaid põletushaavu. Veel viis sai kergemaid vigastusi, ütlesid päästjad ja ametnikud.

Kataloonia päästeteenistus ütles Twitteris edastatud teates, et plahvatus kIndustrias Quimicas de Oxido de Etileno (IQOXE) naftakeemiatehases oli keemiaõnnetus. Teenistus soovitas inimestel püsida siseruumides ja hoida aknad kinni.

Päästeametnikud ütlesid, et tulekahju sai alguse etüleenoksiidi mahuti plahvatusest, kuid selle põhjus ei ole veel teada.

Kuigi tehase kemikaalid olid kergesti süttivad, polnud need mürgised. Tuletõrjujad ja tsiviilkaitse teatas hiljem, et ümbruskonnas mürgist õhku leitud ei ole.

Peaminister Pedro Sánchez pakkus Kataloonia võimudele vajalikku abi.

Teisipäeval kella 19 paiku puhkenud tulekahju läksid kustutama sajad tuletõrjujad, kuid olukord on stabiliseerunud, ütles Kataloonia siseminister. Ohvrite mälestuseks kuulutati välja kahepäevane lein, lisas ta.

Kohalike elanike sõnul levis info plahvatuse kohta aeglaselt ning samuti ei kostnud sireenid. "Me ei teadnud, mis toimus! Me helistasime 112 (päästenumbrile) ning nad... ütlesid, et ei tea midagi," ütles üks Tarragona elanik Kataloonia telekanalile TV3.