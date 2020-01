Filipiinide vulkaani tõttu peab evakueeruma ligi miljon inimest

Filipiinidel on miljonile Manila piirkonna elanikule antud vulkaani Taal elavnemise tõttu evakueerumiskäsk.

Taal asub 60 kilomeetri kaugusel Manilast ja on Filipiinide üks aktiivsemaid vulkaane.

Filipiinide vulkanoloogia ja seismoloogia instituut on alates pühapäevast registreerinud vulkaani läheduses üle kolmesaja maavärina.

Instituudi teatel tuleb inimesed evakueerida vähemalt 17 kilomeetri raadiuses, sest vulkaan võib purskama hakata lähemate tundide või päevade jooksul.

Kümned tuhanded inimesed on juba lahkunud, aga kohalike võimude sõnul on osa neist koju tagasi läinud, et hoolitseda oma põldude ja kariloomade eest, sest sellest sõltub nende elatis.

"Oleme Taali purske tõttu kõvasti kannatada saanud. See mõjutab nii meid kui ananasside kasvatamist. Me ei saa juba küpset saaki ära koristada. Tuleb leppida kahjudega. Isegi kui saaksime mõned ananassid põllult kätte, kardavad ostjad vulkaanipurske tõttu siia tulla ja ananassid jäävad lihtsalt mädanema," nentis ajakirjanikega rääkinud põllumees Jack Imperial.