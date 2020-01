Appikene! Kurja ja kurjust on maa peal maailmatuma palju. Nii pandi tähele ka läinud aastat kokku võttes. Aga tähele panemata on jäänud see, kuis külarahvas kurja kantseldab. Läbi aegade, ja täitsa tulemuslikult! Vikerraadio päevakommentaaris räägib Rein Sikk ühes külas kogetust, et äkki kulub marjaks ära kui teisedki kurjaga kokku saavad.

"Ää nüüd sellega küll räägi, ta on nii kuri inimene!" "Tollelt tigedikult pole mõtet miskit pärida, niikuinii tarka öelda ei mõista!" "Küll ta ükspäev läheb oma kurjusest lõhki, kooleb oma tigeduse kätte ära!"

Vaat selliseid ütlusi kuulsin ma vastse maainimesena ja noore ajakirjanikuna külatänaval juttu vestes. Nii aastat kolmkümmend ja enam tagasi. Küla on vahepeal muutunud, aga suhtumine samaks jäänud. Külarahvas hoiab pigem kurjadest ja tigedatest eemale. Elu niigi üürikene, vaja siis seda natukest kurja kurjustamise kuulamisele kulutada.

Kurjast ja tigedast kaugele hoidmist võib ringi kaedes ikka küla peal näha. Küll lähevad memmed lausa teisele poole tänavat isekeskis muhedat juttu ajama, kui kuri tegelane ligi astub. Poenurgas või poe ees tekivad grupikesed ikka rõõmsate inimeste manu, samal ajal kui kurjale vaid mokaotsast "tere" kostetakse. Tean, mõni autokasutaja on lausa oma sõidumarsruuti muutnud, et ei peaks kurja inimest auto peale võtma ja ta tigetsemist kuulama.

Samas, eks me ole kogenud, et kui kurjale kurjustamiseks voli antakse ja teda ammulisui kuulatakse, läheb kuri aina enam hoogu. Hüüab vaat et igal päeval uue sapi välja. Ja kui seda tigedat juttu veel edasi räägitakse ja mõnikord ka kurja seepärast tümitatakse, on kuri ise sellest suisa pöördes. Pritsib kurjusi kui virtsaprits. Kuri on kurjuse kupatamisel kui tsirkusehobu orkestri saatel, lase aga üks akord kõlama ja temal hakkab tulema. Sappi, tigedust ja solvanguid.

Aga mis juhtub, kui kurja mitte märgata, temast eemale pöörata? Talitada just nii targu, nagu olen näinud külarahvast talitavat. Ehk peenema nimega siis kurjale boikotti kuulutavat.

Kuri on vähesest tähelepanust alustuseks hämmingus, siis aga ahastuses. Sest ta ei oska ilma tähelepanuta midagi peale hakata. Kaua sa ikka üksines iseenesele neid tigedusi loobid, läbipeksmisega ähvardad või ajusurmaga ahistad. Lõpuks paneb kuri kodinad kokku.

"Kuri ajab kurja taga. Kurjal iks tulõ kuri ots. Kuri töö, kuri palk." Säärased on vanasõnad kurja kohta. Rahvatarkus räägib sellestki, et kui katk muiste inimese kujul külla sattunud, ei tohtinud temaga tegemist teha. Tuli kõrvale kaeda, muid asju toimetada. Ja surma külvav katk kobinud mujale ära.

Tegelikult oleme ju kurja kantseldamisel kavaluse mõju näinud küll ja küll. Eriti poliitikas, kus mõni aastakümneid praalinud, praganud ja parastanud tegelane korraga avalikkuse ja meedia tähelepanuta jääb. Ta satub pehmelt öeldes paanikasse, siis kaob vaikselt olematusse. Ning korraga õhkame kõik kui ühest suust – õhk ongi puhtam ja taevas pilvitum. Samamoodi on talitatud ka kontorites, kuhu korraga uus kuri ülemus sisse karanud. Ei tehta temaga suurt tegemist, talitatakse targu nagu muistegi. Ja kuri taltub.

Nii on valik kurja kantseldamiseks igaühe käes. Ja mitte üksnes külatänaval. Ma panen tihti raadio kinni või vahetan televiisoris programmi, kui kuri sealt tuppa pugema hakkab. Või keeran ajalehe teise külje. Ei lähe sugugi mõnele internetiküljele. Ei viitsi isegi kurjaga kurjustada, kui saan samal ajad head inimest kasvõi mõttes kallistada ja mõnusaid mõtteid mõelda.

Proovi järele ja sa ei kahetse. Lihtsa maainimese ausõna selle peale!

Kõiki Vikerraadio päevakommentaare on võimalik kuulata Vikerraadio päevakommentaaride lehelt.

