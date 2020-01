USA esindajatekoda saatis Trumpi süüdistusartiklid ametlikut senatisse

Sellega astuti tähtis samm demokraatide püüdlustes kõrvaldada president ametist võimu kuritarvitamise ja kongressi töö takistamise eest.

Parteikuuluvust mööda hääletanud esindajatekoja saadikud otsustasid saata süüdistusartiklid senatisse häältega 228-193. Hääletus lubab alustada õigusemõistmist presidendi üle senatis. Protsess peaks algama lähipäevil.

"Sellest enam meie jaoks midagi tõsisemat olla ei saa," ütles esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi enne hääletust.

"See pole poliitiline ega parteiline, see on patriootlik."

Trumpi tagandamisprotsessis juhib süüdistajate meeskonda Adam Schiff

USA senatis algava president Donald Trumpi tagandamise protsessi õigusemõistmise etapis hakkab süüdistajate meeskonda juhtima esindajatekoja luurekomisjoni demokraadist esimees Adam Schiff, ütles esindajatekoja juht Nancy Pelosi kolmapäeval.

Pelosi sõnul saab Schiffist esindajatekoja juhthaldaja.

Lisaks Schiffile on grupis õiguskomisjoni esimees Jerry Nadler, esindajatekoja demokraatide juht Hakeem Jeffries ja veel neli kõrgemat demokraati, kellel on varasem prokuröritöö kogemus.

Schiff juhtis esindajatekoja uurimist, mis päädis Trumpile tagandamissüüdistuste esitamisega 18. detsembril. Vabariiklasest Trumpi süüdistatakse võimu kuritarvitamises ja kongressi töö takistamises.

Kongressi ülemkojas ehk senatis on enamuses vabariiklased. Senaatorid on need, kes otsustavad, kas president ametist tagandada või mitte.

"On ilmselge tõendus, ilma igasuguse kahtluseta, et president Trump reetis riigi," ütles Nadler.

"See on hädavajalik, et me viime selle tagandamise läbi, et takistada presidenti petmisel järgmistel valimistel."

Trump vastas teadaandele Twitteris.

"Siin me jälle läheme, järjekordne skeemitamine ei-tegele-mitte-millegagi-demokraatidelt," kirjutas ta.