Neljapäeva öösel on ilm pilvine ja sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 13, iiliti 15, enne keskööd 18 meetrit sekundiss. Õhutemperatuur on 3 kuni 7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on lääneservas selgem, mandril on pilvine ja sajab veel vihma. Puhub tugev läänetuul. Õhutemperatuur on 3 kuni 7 kraadi.

Keskpäevaks taandub sadu Peipsi taha, õhtupoolikul võib vaid Harju- ja Virumaal tiba vihma tulla. Puhub edela- ja läänetuul 6 kuni 12, iiliti 14, rannikul 18 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 4 kuni 7 kraadi. Terve ööpäev on nõnda tavapärasest vähemalt 8-9 kraadi kõrgem.

Reede on sajuta ja heledam, aga ikka plusskraadides.

Nädalavahetusel ka suuremat sadu ei tule. Ainult Eesti lääne- ja põhjaserv võivad tiba vihma saada. Ööd on 0 kraadi lähedal, päevad ikka plusspoolel. Tuult on, aga tormiks enne teisipäeva ei kisu.