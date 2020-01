Valitsus ei toeta viipekeelsete saadete osakaalu tõstmist ERR-is

Sotsiaalministeerium ja kultuuriministeerium nõustuvad eelnõu eesmärgiga, kuid valitsusele tehakse ettepanek antud eelnõu mitte toetada.

"ERRi huvi on jõuda maksimaalselt kõigi erivajadustega ühiskonnagruppideni, kuid sealjuures tuleb arvestada, et viipekeelse tõlkega varustatud saadete arvu oluline suurendamine on võimalik ainult uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtul. See tähendab võimalust kuulmispuudega inimesel valida viipekeelne tõlge oma teleriekraanil sarnaselt, nagu valitakse subtiitreid. Sellist tehnoloogiat ERRi käsutuses ei ole ja selle hankimine on kulukas," leidsid ministeeriumid.

Valitsuse selgutuses seisis veel, et lisaks ühekordsele investeeringule tehnoloogiasse eeldab see ka suuremate andmesidemahtude tagamist kaabellevioperaatoritelt, kes on lõppastmes ERR-i programmide taasedastajad vaatajatele.

ERR-i pakutavate viipekeelse tõlkega saadete puhul toimub iga kord eraldi tööna sisuliselt uue audiovisuaalteose loomine, st muudetakse algset videomaterjali seda kas vähendades (poolitatud ekraani lahendus) või osaliselt kinni kattes (pilt-pildis lahendus). Seega ei piirdu saadetele viipekeelse tõlke lisamine praegu üksnes "mõningase täiendava kuluga viipekeele tõlkide tasustamiseks", nagu on märgitud eelnõu seletuskirjas, vaid sellega kaasnevad täiendavad tehnilised ja toimetuslikud kulud.