Süüdistuse kohaselt oli praegu kohtu all oleval mehel plaan korraldada Helsingi kesklinnas pommiplahvatus 2018. aasta viimasel päeval. Prokuratuuri hinnangul oli mehe motiiv ideoloogiline, sest plahvatus pidi toimuma rahvasummas, kus ta arvas olevat palju moslemeid ja välismaalasi, vahendasid Iltalehti ja Yle.

Süüdistatav valmistas ka esialgse lõhkeseadeldise, mida ta tahtis enne aastavahetuse ajal toimuma pidanud rünnakut testida. Pommi valmistamiseks laadis ta tumeveebist pommi valmistamise juhendeid ning võttis oma töökohast naelu ja muid metalldetaile, mida pommi sisse paigutada.

Mees rääkis oma plaanist ka oma töökaaslasele, kes omakorda teatas sellest politseile. Võimud pidasid kahtlustatava kinni 2018. aasta 11. oktoobril, mil tema käest leiti ka eelpool mainitud testpomm. Kahtlustatav võeti 15. oktoobril 2018 vahi alla, kuid vabastati paar päeva hiljem. Kohtuprotsessi algust oodates on ta vahepealsel ajal tavapäraselt tööl käinud.

Kahtlustatav on tunnistanud pommijuhendite alla laadimist, kuid eitab detailse rünnakuplaani koostamist ja pommi testimise kavandamist. Oma kolleegile räägitud lauseid on ta iseloomustanud kui alkoholijoobes räägitud juttu.

Eeluurimisel on mees avaldanud lootust, et erinevad kultuurid ja religioonid ei oleks ühes kohas koos. Tema arvates peaks Euroopas olema "euroopa kultuur".

Kohtusaali saabus mees naeratuse saatel. Istungil on kohal ka tema tõlk.

Mehele esitatud süüdistus puudutab inimelu või -tervise vastu suunatud kuritegu ning seega on võimalik mees kuriteos süüdi mõista ka lähtudes sellest, et tema valduses on eluohtlik seadeldis.

Soome võimud pole mehe nime ega kodakondsust avalikustanud.