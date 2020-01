Varsti valmiv Nord Stream 2 gaasijuhe peab käivitamiseks vastama Euroopa Liiu reeglitele

Euroopa Liidu energiavolinik Kadri Simson ütles Epp Ehandile, et iga gaasiühendus kolmandast riigist peab vastama kindlatele reeglitele ja see ei anna Nord Streamile mingit võimalust erandi taotlemiseks. USA on kehtestanud Nord Streami toru ehitavatele ettevõtele sanktsioonid, Simsoni sõnul analüüsib komisjon sanktsioonide mõju Euroopa ettevõtetele.