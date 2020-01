Läti seim palub Taanil leedulannat LAV-ile mitte välja anda

Selle poolt hääletas 92 saadikut.

Misane on praegu Taanis vahi all ja Taani kohus otsustas ta LAV-ile välja anda, et ta seal lapseröövi eest kohtu alla antaks.

Seimisaadik Anda Cakša märkis, et Taani otsustas anda Misane välja riigile, kus rikutakse inimõigusi. "Ta võitles oma lapse ja julgeoleku eest, sest puutus kokku vägivallaga. Naist alandati ja peksti, kuid vanglas ei ole vägivallatseja, vaid tema," ütles seimisaadik

Cakša rõhutas, et Läti ei ole suutnud oma kodanikku kaitsta.

"Peame paluma Taani parlamenti aidata Misanet kaitsta," ütles Čakša.

Misane lõi 2011. aastal suhte LAV-i kodanikuga, kellega sai ka lapse. Suhe purunes, mees hülgas Misane ja hakkas tema ja ta lastega julmalt käituma.

Misane naasis lastega Lätti. 2018. aastal võeti ta kinni vahemaandumisel Kopenhaagenis, sest LAV otsis teda Interpoli kaudu lapseröövi eest taga. LAV-is ootab teda 15-aastane vangistus.