Ühtse Venemaa fraktsioon toetas Mišustinit peaministrikandidaadina

"Ühtse Venemaa fraktsioon ühehäälselt konsolideeritult toetas meie presidendi esitatud kandidaati," ütles Sergei Neverov ajakirjanikele pärast kohtumist Mišustiniga.

Neverovi sõnul esitasid nad Mišustinile neid huvitavaid küsimusi.

"Me andsime talle hulga ülesandeid, mida peame vajalikuks arutada valitsuse moodustamise ja töö juures. Ja arvan, et kandidaat võttis kõik need meie esinemised ja suunised teadmiseks ja ta on meelestatud jätkama eelmise, Dmitri Medvedevi juhitud valitsuse konstruktiivset tööd," ütles fraktsiooni juht.

Kandidaat kohtub ka muude duumafraktsioonidega: liberaaldemokraatide, kommunistide ja Õiglase Venemaaga.

Riigiduuma ehk parlamendi alamkoda peaks tema kandidatuuri heaks kiitma käimasoleval neljapäeval.

Liberaaldemokraadid toetasid Mišustinit kandideerimist peaministriks

Liberaaldemokraatliku erakonna riigiduumafraktsioon toetas Mihhail Mišustini esitamist Venemaa peaministri kandidaadiks.

"Otsustasime häälteenamusega toetada kandidaati," ütles erakonna juht Vladimir Žirinovski ajakirjanikele neljapäeval.

Ta märkis, et Mišustin jätab isiklikult soodsa mulje. Ta on insener ning liberaaldemokraadid on alati tahtnud, et riiki juhiksid insenerid, lisas Žirinovski.

"Õitsvas eas, kõike teab, kõike oskab," ütles fraktsioonijuht.

Žirinovski lisas, et mõnel duumasaadikul on Mišustini toetamise osas oma arvamus. "Nad sõnastavad oma seisukoha, tunnevad, et elanikkond suhtub ettevaatlikult ja arvustavalt," ütles erakonnajuht.

Kommunistid jäävad erapooletuks

Vene peaministrikandidaat Mihhail Mišustin on pensionisüsteemi uuesti muutmise vastu, ütles Interfaxile kommunistide duumasaadik Aleksei Kornijenko.

"Pensionireformi osas on praegu parem mitte midagi puutuda, näib mulle," olevat Mišustin Kornijenko sõnul öelnud kohtumisel kommunistide duumafraktsiooniga.

Ta tõi ära ka peaministrikandidaadi teise lause pensionireformi kohta: "Tuleb selgeks teha, mis toimub sissetulekute ja elueaga."

Mišustiniga kohtumise tulemusel otsustas kommunistide fraktsioon duumahääletusel erapooletuks jääda.

Mišustin: venelased peavad tundma muutust paremuse suunas

Peaministrikandidaat ise ütles neljapäeval rahvaesindajatele, et valitsus peab pingutama selle nimel, et venelased tunneksid oma elu paranemist.

"Nagu president korduvalt rõhutas, peavad inimesed juba nüüd tundma tõelisi muutusi paremuse suunas. Praegu ei juhtu see kaugeltki igal pool," ütles praegune maksuameti juht Mišustin riigiduumale.

"Valitsus peab tegema tohutult tööd," lisas ta.

Lisaks lubas ta teha tihedamat koostööd Venemaa regioonidega.

"Kõikides majandus- ja sotsiaalarengu peaküsimustes kavatsen teha tihedat koostööd föderatsiooni subjektidega, piirkondade juhtkondadega. Olen kindel, et sel viisil suudame töö tõhusamaks muuta ja anda föderaaltasandi mastaabi neile lahendustele, mis on paljudes föderatsiooni subjektides," ütles ta riigiduumale.

Mišustini prioriteet on äritegemise takistuste vähendamine

Mišustin kavatseb oma esimesest peaministri tööpäevast alates hakata tegelema tõkete kõrvaldamisega äri ajamise teelt.

"Kõige tähtsam on kõrvaldada tõkked äri teelt, vähendada takistusi. Igatahes on vaja rääkida äriga väga ausalt," ütles Mišustin Ühtse Venemaa fraktsioonikoosolekul.

Peaministrikandidaadi esinemise lühivideo edastas Telegramis riigiduuma esimehe nõunik Anastassija Kaševarova.

"See on tähtsaim küsimus, millega ma hakkan tegelema esimesest päevast," lisas Mišustin.

Järgmist peaministrit peetakse poliitiliste ambitsioonideta ametnikuks

Karjääribürokraadil Mihhail Mišustinil pole kunagi olnud poliitilisi ambitsioone ning tema nimi polnud Venemaa järgmiseks peaministriks saada võivate inimeste lühinimistus, kuid ometigi valis president Vladimir Putin ta oma uut valitsust juhtima, kirjutas Associated Press.

Putin nimetas maksuameti pikaaegse juhi, 53-aastase Mišustini peaministrikandidaadiks kolmapäeva õhtul. Oodatavasti kinnitab parlamendi alamkoda ta ametisse käimasoleval neljapäeval.

Mõni tund enne kandidaadi väljakäimist pani senine valitsus ameti maha eesotsas peaminister Dmitri Medvedeviga. Pisut enne seda käis Putin välja ettepanekud põhiseaduse ulatuslikuks muutmiseks viisil, mis hoiaks teda võimul kõvasti kauem tema 2024. aastani kestva presidendiaja lõpust.

Viimased 10 aastat Venemaa maksude eest vastutanud Mišustin on alati hoidnud madalat profiili ja püsinud poliitikast eemal. Ta ei kuulu ühtegi erakonda ning nendel harvadel juhtudel, kui ta intervjuusid annab, eelistab ta rääkida uuendustest maksuhalduses.

Mišustini valituksosutumine raputas Venemaa poliitilist eliiti ning pani nad spekuleerima, kellest saavad uue valitsuse ministrid.

Mišustinit kiidetakse Venemaa jäiga maksuhaldussüsteemi reformimise ja maksude kogumise määra suurendamise eest. Riigiametnikud ja ärimehed peavad teda professionaaliks ja efektiivseks haldajaks, kes mõistab majandust hästi. Need teadmised kuluvad praegu valitsusele ära, sest Venemaa majandus on nõrgas seisus.

"Uue peaministri peamiste ülesannete allikas on vajadus majandust kaasajastada," ütles Abbas Galljamov, endine Kremli kõnekirjutaja, kes on nüüd sõltumatu poliitikavaatleja. "Mišustinil on kogenud inimese maine."

Poliitiliste ambitsioonide ja igasuguse politiilise kogemuse puudumine näitab, et tõenäoliselt kavatseb ta valitsusjuhina truult täita Kremli soove. Mõnede vaatlejate sõnul on see eriti tähtis Putini välja käidud põhiseadusreformide üleminekuperioodil.

Infotehnoloogiakraadiga Mišustin on olnud riigiametnik viimased kaks aastakümmet. Tema karjäär algas 1998. aastal, mil temast sai maksuameti asejuht.

Mišustin töötas vahepeal kaks aastast erakätes investeerimisfirmas, kuid tuli 2010. aastal maksuametisse tagasi. Seekord valis Putin ta isiklikult välja ja pani ta maksuametit juhtima.

Mišustin teenis 2009. aastal umbes 2,6 miljonit dollarit ning tollal oli ta rikkuselt kolmas Vene riigiametnik.

Aastate jooksul õnnestus tal kaasaegse tehnoloogia ja digimajanduse vahenditega luua nullist tipptasemel maksuamet, ütles alamkoja spiiker Vjatšeslav Volodin.

Mišustini käe all lõi maksuamet kaks tohutut andmekeskust, kuhu kogutakse firmadelt arveid ning teavet jaemüüjate sularaharegistritest. See on taganud parema kontrolli rahavoo üle. Mišustin lasi rakendada ka hulga veebiteenuseid, mis tegid maksude maksmise lihtsamaks.

Püüdlusi suurendada kogutud maksude hulka näis saatvat edu. Novembris kuulutas Mišustin uhkusega, et edukalt kogutud maksude hulk kasvas 2014. aastaga võrreldes 1,4 korda. Maksutulu osakaal riigi sisemajanduse kogutoodangust (SKT) kasvas 4 protsenti, samas kui käibemaksu koguti 64 protsenti rohkem.

Mišustini saavutused riigiametnikuna on pannud inimesed lootma, et ta suudab riigi tühikäigul käivale majandusele hoo sisse lükata. Seda loodavad aina pahasemad venelased aina rohkem.

Ekspert: suurepärane bürokraat Mišustin võib püsida ametis aastaid

Mišustin saab olema ta peaministrikandidaadiks esitanud president Vladimir Putinit teeniv suuresti tehniline peaminister, kes võib jääda ametisse mitmeks aastaks, arvas analüütik Gleb Pavlovski.

"Mišustinit tuntakse suurepärase bürokraadina selle sõna parimas mõttes. Putin teab teda kui kedagi, kes pole seotud ühegi skandaaliga. Usun, et see Putini otsus on üleminekuline, kuid järgmiste aastate, mitte kuude vaates. President usaldab Mišustinit, keda ei määri ükski negatiivne reiting," ütles Pavlovski kolmapäeval Interfaxile.

On võimalik, et president jõudis Mišustini kasuks otsuse langetamiseni teistest kandidaatidest loobumise järel, lausus ekspert.

"(Mišustin) on tugev bürokraat, kuid mitte silovik (julgeolekuametnik) ega liberaal nagu Kudrin... Sageli tulevad Mišustini-laadsed kujud sisse pikaks ajaks, kuigi algselt võivad paljud pidada neid ajutiseks."

"Mišustini peaministriaeg sõltub sellest, kas ta suudab panna valitsuse tööle koordineeritumalt. See on ilmselt üks Putini seatud eesmärkidest. President näib tahtvat valitsust, mis ei tööta poliitilisel alusel, vaid sellist, mis töötab varasemast konsolideeritumalt," lausus Pavlovski.

Putini plaan anda senisele peaministrile Dmitri Medvedevile julgeolekunõukogu asejuhi koht võib lühiplaanis tähendada tema ametlikku viimist madalamale ametikohale. Samas ei tohi välistada, et president võib talle hiljem teisi võimalusi pakkuda, lisas ekspert.

"Ühelt poolt on see loomulikult viimine madalamale ametikohale. See pole skandaalne, kuid siiski selge. Samaaegselt kinnitab Putin, et ta jätkuvalt usaldab oma vana sõpra ega taha teda saata datšasse kohvreid pakkima."

"Seda ei peaks pidama lõplikuks nihkeks, sest Putinit tundes võib arvata, et tal on kalduvus sellisteks sakilisteks lüketeks ning ta võib muus olukorras Medvedevi mujale panna," lausus Pavlovski.

Mišustini elulugu

Mihhail Mišustin sündis Moskvas 3. märtsil 1966.

Ta lõpetas 1989. Moskva masinaehitusinstituudi STANKIN automatiseeritud projekteerimise süsteemide erialal. Ta on majandusteaduse doktor ja Venemaa esimese järgu tegelik riiginõunik.

1989–92 oli ta STANKIN-is aspirant, 1992–95 rahvusvahelise arvutiklubi katselaboratooriumi direktor, 1995–96 rahvusvahelise arvutiklubi asepeadirektor ja juhatuse esimees.

Augustis 1998 määrati ta maksuameti asejuhiks, 1999–2004 oli ta asemaksuminister.

2004–06 juhtis föderaalset kinnisvarakatastri agentuuri, 2007–08 erimajandustsoonide juhtimise föderaalagentuuri.

2008 sai Mišustinist investeerimisettevõtte UFG president ning 2010. aasta 6. aprillil maksuameti juht.