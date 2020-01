Euroopa Liidu (EL) konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles kolmapäeval, et EL-i ambitsioonika Rohelise Lepingu elluviimisel tuleb bloki esimeseks prioriteediks võtta konkurentsiseaduse reform.

"Ma olen õppinud mitte kuulutama välja lõpptähtaegasid, sest muidu keskenduvad kõik ainult ajagraafikust kinni pidamisele, mitte töö kvaliteedile," ütles Vestager kolmapäeval intervjuus AFP-ga.

"Me vaatame üle liikmesriikide rahastamise senised reeglid, et need sobiks Rohelise Lepinguga," lisas volinik.

Euroopa Liit on võtnud vastu terve hulga seadusi ja investeerimisplaane, et võidelda kliimamuutusega ja muuta 2050. aastaks bloki majandus kliimaneutraalseks. Brüsselis võrreldakse ambitsioonikat plaani 1960-ndate USA Kuu-missiooniga.

Teisipäeval kuulutas EL välja kava kliimaneutraalsuse plaani finantseerimiseks koguda 1,1 triljonit eurot. Plaani elluviimist võivad takistada aga ranged rahade jagamise reeglid ning Vestager peab veenduma, et toetused ei rikuks EL-i konkurentsiseadusi.

Välisvaatlejad on soovitanud teha konkurentsiseaduses mitmesuguseid järeleandmisi, et rahastada erinevaid "rohelisi" projekte, mida läheb vaja kliimaneutraalsuse saavutamisel.