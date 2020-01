Maanteeamet hoiatab, et reede hommikul on teedel musta jää tekkimise oht.

Varahommikul on teekatted riigi põhi- ja tugimaanteedel valdavalt märjad või niisked, Kagu-Eestis kuivad. Õhutemperatuur on plusspoolel, kuid teetemperatuur langeb mitmel pool kergesse miinusesse ja tekib must jää. Suurem oht musta jää tekkeks on Lääne- ja Põhja-Eestis.

Ilmaprognoosi kohaselt tuleb päeval muutliku pilvisusega ilm, kohati võib vähest vihma või lörtsi sadada. Õhu-ja teetemperatuur jääb plusspoolele ja teedel libeduse oht taandub.