"Selleks, et kõrvaldada kõik kahtlused meie lugupidamiselt ja usalduselt presidendi vastu, kirjutasin tagasiastumisavalduse ja andsin selle presidendile," ütles Oleksi Gontšaruk oma ametlikul Facebooki lehel.

Tema sõnul lõi salvestis tehislikult mulje, et tema ja ta meeskond ei austa presidenti.

"See pole tõsi," rõhutas peaminister. "Tulin siia ametisse presidendi programmi ellu viima. Ta on minu jaoks avatuse ja korralikkuse näidis."

Zelenski kantselei sõnul sai president lahkumisavalduse kätte ning ta kaalub seda.

Sel nädalal YouTube'is avalikuks tulnud salvestis lindistati keskpangas detsembris toimunud ministrite ja tippametnike mitteametlikul kohtumisel.

Kohaliku meedia andmeil arutasid osalised, kuidas selgitada hiljutisimaid majandusarenguid koomikule ja poliitilisele uustulnukale Zelenskile.

Salvestise järgi ütleb Gontšaruk, et selgitused peavad olema lihtsad, sest "Zelenski arusaam majandusest on väga algeline".

Gontšaruk ütles reedel salvestise kohta: "Viimastel päevadel olete kõik näinud sündmusi, mis keerlevad valitsuse nõupidamiste katketest kokku monteeritud ja veebi lekitatud failide ümber. Nende sisu tekitab kunstliku ettekujutuse, justkui mina ja minu meeskond ei peaks lugu presidendist, kes on meie poliitiline juht."

"Paljudele mõjurühmas, mis üritab pääseda ligi rahavoogudele, on kasulik, et see nii näiks. See ei ole tõsi," kirjutas ta.

Ministrid avaldasid toetust tagasi astunud esitanud Gontšarukile

Hulk Ukraina ministreid avaldas peaminister Oleksi Gontšarukile avalikult toetust.

Asepea- ja digiminister Mõhhailo Fedorov kirjutas, et toetab Gontšarukki ja kogu valitsusmeeskonda. "Enamikus valdkondades roogime iga päev laiali varasemate meeskondade arutut asjakorraldust. Iga päev jätab meie meeskond sissetulekuallikatest ilma eelarvevargaid. Selle eest tasutakse kätte. Julmalt. Ja see on normaalne. Me ei tulnud poliitilist mainet teenima. Me tulime koos presidendiga tegelikke muutusi tooma," kirjutas ta Facebookis, lisades, et ei hoia ametist kinni.

Läänega lõimumise asepeaminister Dmõtro Kuleba teatas samuti oma lugupidamisest peaministri otsuse vastu.

"Meeskonna koosseisus ma tegin ja teen ka praegu kõik, et riik muutuks paremaks, saaks veelgi rohkem rahvusvahelist toetust ja liiguks edasi. See oli vahva ja tähtis. Kuid elu on tormiline. Eriti poliitikas," kirjutas tema suhtlusvõrgustikes.

Veteranide, ajutiselt okupeeritud alade ja pagulaste asjade minister Oksana Koljasa märkis, et praegune meeskond on klassikaline tehnokraatide valitsus, millel ei ole poliitilisi ambitsioone, oligarhide sleppi ja kuluaaripoliitikat. "Viimase aja poliitilisi mänge valitsuse ümber pean katseks määrida tehnokraatide meeskonnale kaela mingi kummaline poliitiline seisukoht. Seda ei tule. Seepärast toetan peaministrit. Ootame presidendi otsust," kirjutas ta Facebookis.

Toetusavaldustega esinesid ka haridus- ja teadusminister Hanna Novosad ja sotsiaalminister Julia Sokolovska.