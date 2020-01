"Võime kinnitada, et hauas oli seitse surnukeha," edastas prokuratuur lühikeses avalduses.

Kõige noorem laps oli umbes üheaastane ja kõige vanem 17-aastane. Naine oli kuuendat kuud rase.

Kõnealuse ususekti nimeks on Jumala Uus Valgus (The New Light of God).

Politsei tegi võika leiu pealinnast läänes asuvas Veraguase provintsis. Esialgu pole selge, mil viisil või millal ohvrid surid.

Panama võimud teavitasid kolmapäeval, et vabastasid 15 inimest, keda ususekt hoidis vangis kõrvalises Ngabe Bugle regioonis.

"Ajakohane sekkumine politsei eriüksuse poolt hoidis ilmselt ära veel 15 inimese tapmise," hindas prokuratuur.

Politseiülem Alexis Munoz ütles, et vabastatud inimestel olid väärkohtlemise märgid, mis olid tekitatud ususekti liikmete poolt.

"Nad üritasid sundida neid oma usku vastu võtma," sõnas Munoz.

Võimud kahtlustavad muuhulgas, et isikuvastaste kuritegude motiiviks oli ususekti soov viia ohvrite suhtes eksortsismiriitusi, kirjutas BBC.

Haarangu käigus vangistati kuus täiskasvanud sektiliiget ja üks alaealine. Kõik astuvad kohtu ette juba reedel või laupäeval.

Alles detsembris vahistati rannikulinnas San Carloses 17 välismaalast, kes kuulusid samuti mingit laadi ususekti.