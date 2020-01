Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) lõpetas reedel elektriliste sõidukite ostutoetuse taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega. Esimesse vooru saabus taotlusi rohkem kui kogu meetme eelarve, milleks on 1,2 miljonit eurot.

Kuu aja eest avatud taotlusvoor suleti reede lõunaajal. Toetust soovitakse saada enam kui 200 elektrilise sõiduki soetamiseks. Taotlejatest kolmandik on eraisikud ja kaks kolmandikku ettevõtted, teatas KIK.

KIK-i juhataja Andrus Treieri sõnul on väga positiivne, et huvi on suur, kuid seoses sellega tuleb keskkonnaministeeriumi ja KIK-i koostöös leida taotlejate jaoks mõistlikem lahendus.

"Kaalume erinevaid variante toetusmeetme eelarve mõistlikuks kasutamiseks, et kõik osapooled oleksid tulemusega rahul. Kindlasti tahame vältida taotlejatele lisanõuete esitamist või täiendavat bürokraatiat. Anname sellest täpsemalt esimesel võimalusel ka avalikkusele teada," ütles Treier.

KIK vaatab esitatud taotlused läbi nende laekumise järjekorras maksimaalselt 70 päeva jooksul ning loodab esimesed otsused teha juba kolme nädala pärast. Kui taotlus on menetlusse võetud, siis hinnatakse see lõpuni ja antakse taotlejale võimalus vajadusel puudusi parandada.

KIK toetab uute täiselektriliste M1 ja N1 kategooria sõidukite ostu. Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning elektrisõiduki hind võib olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta.

Toetust antakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest ning toetusmeetme töötas välja keskkonnaministeerium.