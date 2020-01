Teadlased: salapärasesse Hiina viirusesse nakatunuid on üle tuhande

Hiinas kaks inimelu nõudnud salapärasesse SARS-i laadsesse viirusesse nakatunud inimesi on ilmselt sadades rohkem kui ametlikult teatatud, märkisid teadlased.

Hiina võimude andmeil on uut tüüpi koroonaviirusega seostatud kopsupõletik tabanud riigis vähemalt 41 inimest. Puhangu keskmes on riigi keskosas asuva Wuhani linna kalaturg.

Kuid reedel avaldasid Londoni Imperial College'i globaalsete nakkushaiguste analüüsi keskuse teadlased artikli, mille kohaselt on nakatunuid ilmselt tublisti üle tuhande.

Keskuse teadlased, kes nõustavad teiste seas ka Maailma Terviseorganisatsiooni, märgivad, et nende hinnangul oli Wuhanis 12. jaanuari seisuga nakkusjuhte 1723.

Teadlased võtsid arvesse seni väljaspool Hiinat registreeritud juhtumid – kaks Tais ja üks Jaapanis –, et Wuhani lennuvälja rahvusvaheliste lendude andmetele tuginedes järeldada, kui palju oli tõenäoliselt nakatunuid linnas.

"Wuhanis tähendab kolme juhtumi eksportimine teistesse riikidesse, et seal peab olema seni teatatust palju rohkem haigusjuhte," ütles üks artikli autoreid Neil Ferguson BBC-le. "Ma olen oluliselt rohkem mures kui nädala eest," sõnas ta, lisades, et häirekella lüüa on siiski liiga vara.

"Inimesed peaksid arvestama märkimisväärse inimeselt inimesele kandumise võimalusega tõsisemalt kui seni," tõdes ta.

Teadaolevalt on ohtliku SARS-viiruse patogeeniga samasse perekonda kuuluva viiruse tõttu seni surnud kaks inimest.

Puhang tekitab ärevust eeskätt seose tõttu SARS-iga, millesse suri 2002.-2003. aastal Mandri-Hiinas 349 ja Hongkongis 299 inimest. Samas on tervishoiuametnikud kinnitanud, et üldine nakkusoht on madal.