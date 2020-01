Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna asutajad meenutasid partei algusaegu

Toonasel poliitmaastikul esindas erakond parempoolset maailmavaadet ja oli üks neljast erakonnast, mis hiljem ühinesid erakonnaks Isamaa ja võitsid 1992. aasta valimised.

Erakonna toonane esimees Enn Tarto rõhutas oma kõnes, et EKRE asutamisaegsed põhimõtted on hämmastavalt aktuaalsed ka tänapäeval.

Laupäeval peetud kõnekoosolekul keskenduti vanade aegade meenutamisele. Praegusest poliitikast rääkides tõdeti, et tänasel valitsusparteil EKRE-l ei ole 90-ndate EKRE-ga midagi ühist.

"See ei ole sama erakond, seal pole mingeid seoseid ja minu teada ei ole meil ka ühtegi ühist liiget. Aga sellest me muidugi ei pääse üle ega ümber, et meie nime nad kaaperdasid. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond asutati siis täpselt 21. jaanuaril 1990," meenutas erakonna asutaja Kaido Kama.

"See oli see aeg, kui uusi erakondi tuli nagu seeni pärast vihma, neid naljatades nimetati diivanierakondadeks. Mitte sellepärast, et nad oleksid väga laisad, vaid sellepärast, et ühe erakonna inimesed mahtusid ühele diivanile istuma. See, et me tänapäeval elame sellist elu, nagu me elame, on ikkagi suurel määral tekkinud tänu nendele inimestele, kes 80-90-ndatel andsid oma panuse selleks, et Eesti riik saaks taastuda ja me praegu maitseme kõiki neid vilju, millele tol ajal alus pandi," ütles Kama.