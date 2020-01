Mehhiko saatis tuhanded keskameeriklased lõunapiirilt tagasi

Tavaliselt lubatakse migrandid üle silla, kui nad tahavad Mehhikos varjupaika taotleda, kuid paljud migrandid soovivad läbida Mehhiko, et jõuda USA-sse.

Guatemala võimude sõnul proovis laupäeval silda ületada umbes 2500 migranti.

Kui rahvahulk suurenes ja hakkas rüselema, lubasid Mehhiko võimud mitukümmend migranti 20 inimese kaupa üle piiri.

Silla lähedal seisid sajad rahvuskaartlased jõe kaldal, et inimesed ei saaks vargsi Mehhikosse tulla. Hääl valjuhääldis kordas pidevalt, et jõeületajad tulevad Mehhikosse seadusvastaselt.

Guatemala ametnike andmeil on viimastel päevadel end piiriületuseks registreerinud üle 3000 inimese ning on ka hulk inimesi, kes jätsid end registreerimata.

Mehhikosse viiv sild pandi laupäeval kinni.

Mehhiko riiklik migratsiooniamet teatas laupäeval Twitteris, et riik on tugevdanud mitmeid piiripunkte lõunaosas, et tagada "turvaline, korrapärane ja tavaline immigratsioon". Samuti kasutavad Mehhiko võimud lõunapiiri monitoorimiseks droone.

Kui laupäevased temperatuurid hakkasid tõusma, suundusid paljud migrandid sillalt tagasi Guatemalasse. Hiliseks pärastlõunaks oli sillal vaid paarsada inimest.

Mehhiko võimude sõnul ei lubata riigi lõunapiirist kaugemale ennast registreerimata jätvaid migrante. Samas kui need, kes asüüli ja muud kaitset taotlevad, võivad taotleda ka ametlikku luba riiki jääda ja seal töötada.

Ametnikud pakuvad migrantidele juriidilist staatust ja võimalikke töökohti Mehhiko lõunaosas, kus palgad on väiksemad ja töökohti on vähem kui mujal riigis, kirjutas Associated Press.

Guatemala inimõiguslaste sõnul oli laupäeval ka umbes tuhat migranti Mehhiko piiril põhjapool Peteni regioonis. Teadete järgi oli üle piiri positsioneerinud ennast Mehhiko julgeolekujõud.

Paljud Kesk-Ameerikast lahkuvad migrandid ütlevad, et kardavad kodumaal oma elu pärast. Teised otsivad paremaid majanduslikke võimalusi jõukamates riikides.