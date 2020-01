Päästeameti pressiesindaja teatel sai häirekeskus öösel kell 2.11 teate, et Järveküla teel asuvas sotsiaalmajas kolmandal korrusel asuvas toas on puhkenud tulekahju, teate kohaselt oli majas palju inimesi ning puhkenud oli paanika. "Esimesena sündmuskohale jõudnud Kohtla-Järve päästekomando meeskond pidi ukse avamiseks lõhkuma akna, koridor oli suitsu täis, valvurit ei olnud. Kolmanda korruse paremas tiivas põles tuba lahtise leegiga. Päästjad tõid välja kaks kannatanut ja andsid üle kiirabile. Haiglasse viidud kahest kannatanust üks suri enne haiglasse jõudmist," teatas pressiesindaja.

Politsei abiga evakueeriti inimesed esimeselt ja teiselt korruselt. Kokku evakueeriti 23 inimest nende hulgas ka kannatanud. Evakueeritud inimesed toimetati Kohtla-Järve lastekodusse.

Päästeameti valvepressiesindaja teatel käisid põlengut kustutamas meeskonnad Kohtla-Järve, Jõhvi, Kiviõli, Sillamäe, Narva ja Mäetaguse komandodest.

Kell 3.08 oli tulekahju lokaliseeritud.

Samas majas oli tulekahju ka oktoobris

Samas sotsiaalmajas oli tulekahju ka eelmise aasta 1. oktoobril, kui päästjad pidid hoonest evakueerima 46 inimest ning tugevalt sai kannatada maja neljas korrus. Kustutustööde käigus sai siis viga ka kaks päästjat.

Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Arne Berendsen ütles oktoobri põlengu järel, et kuna sotsiaalmajas on üle saja toa, majas elab aga 86 inimest, siis saavad ka need, kelle toad põlengus ja kustutustöödes kannatada said, endale samas majas uue toa. Linnavalitsus lubas hoones ka pärast põlengut remonti teha.