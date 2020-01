Rakvere ametikool sai 200-kohalise õpilaskodu

Viis miljonit eurot maksma läinud Rakvere Ametikooli õpilaskodu kerkis aastaga vana ja amortiseerunud ühiselamu asemele. Vahepealsel ajal majutati õpilasi asenduspindadel, millest osa asus linnast väljas. Rakvere ametikooli teise kursuse õpilase Aleks Vahersalu sõnul on hea, et enam ei pea bussiaegadest sõltuma.

"Igal hommikul pidi bussiga sõitma ja see piiras ka võimalusi näiteks jõusaalis käia, sest pidi arvestama sellega, millal tasuta buss tagasi liikus," ütles Vahersalu.

Rakvere ametikooli direktori Kuno Rooba hinnangul annab tänapäevane õpilaskodu koolis õppimisele lisaväärtust.

"Ta on üheks täiendavaks võimaluseks. Noor võib kindel olla, et tal on koolitundide välisel ajal väga head tingimused elamiseks ja õpilaskodu baasil ka vaba aja veetmiseks," rääkis Rooba.

Õpilaskodu võimalusi kasutatakse ära ka õppeprotsessis.

"Me oleme seda maja kavandanud multifunktsionaalsena, et ta lisaks meie õpilaste majutamisele täidaks ka õppeotstarvet. See tähendab seda, et me õpetame ka majutusteenindajaid ja siinsamas uues õpilaskodus oleks võimalik läbi viia nende praktikat. Ja lisaks neile ka puhastusteenindajate praktikat. Ja kõik need võimalused väga heal tasemel on siin olemas," ütles Rooba.

Kokku õpib Rakvere ametikoolis üle 700 õpilase.