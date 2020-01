Hommik on olulise sajuta. Edela- ja läänetuul tugevneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teed on kohati libedad.

Päev on peamiselt sajuta. Tuul puhub edelast ja läänest 5 kuni 12, rannikul iiliti 15 kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 5 kraadi.