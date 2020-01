Äripäev: Kranich sai laenu ettevõtjalt, kelle majja Eesti Loto kolis

Äripäeva käsutuses olevad dokumendid näitavad, et endine Eesti Loto juht ja praegu riigikogu Reformierakonna fraktsiooni kuuluv Heiki Kranich on saanud vähemalt 280 000 euro ulatuses laenu ettevõtja Koit Uusilt, kelle ettevõtte kinnisvaraarendusse tuli riiklik lotofirma ankurrentnikuks.

Kranichi väitel polnud Uusi ettevõtetel Eesti Loto majaga seonduvate otsuste juures mingit rolli ning omanikusuhted muutusid alles hiljem ja tema ei oska seda kuidagi kommenteerida.

Äripäev väidab aga, et tegelikult oli Eesti Loto maja üüripinda otsides teada, et selle uusarenduse rahastajaks tuleb Uusi osalusega firma EKE Invest ning ka Koit Uus ise tunnistas ajalehele, et sai Hallitänavale rajatavast arendusest teada Kranichi kaudu ning tänu temale üldse maja valmis ehitati.