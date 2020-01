Diplomaat: Eesti ratturite röövijate süüdimõistmine on Liibanoni võimudele tähtis

Schaer rääkis "Ringvaatele", et kohtualuste süüdimõistmiseni viis keeruline ja pikem protsess, sest röövijad olid ühe grupi liikmed, tellijad teise grupi liikmed.

Schaerile teadaolevalt ei pidanud eestlased kohtuprotsessist osa võtma, sest ratturid kuulati kohe vabastamise järel üle ning nemad ei oleks nagunii osanud anda infot röövi tellijate kohta.

Schaer rääkis, et kogu asja lahendamise au ja hiilgus läheb Liibanoni võimudele, kes suutsid lahti murda väga keerulise kaasuse. Tema sõnul on protsessiga lõpule jõudmine Liibanoni võimude jaoks väga tähtis.

"See on nende jaoks väga oluline asi. See näitab, et nende õigussüsteemid toimivad, nad suudavad neid olukordi leida. /.../ Arvan, et see oli nende jaoks suur saavutus," ütles Schaer.

Tema hinnangul jääb aga suur kohtuprotsess praeguste keeruliste poliitiliste sündmuste varju.

Liibanoni Beiruti kohus mõistis eelmise nädala kolmapäeval pikad vanglakaristused jõugu liikmetele, kes röövisid kaheksa aastat tagasi seitse Eesti jalgratturit.

Brigaadikindral Hussein Abdullahi juhitav alaline sõjaline kassatsioonikohus otsustas jõugu liidrid eluks ajaks vangi panna, ülejäänud said karistuseks erineva pikkusega vangistused, vahendas Postimees. Kohus mõistis jõugu liikmed süüdi seitsme eestlase röövimises 2011. aasta märtsis ning nende piinamises ja kinnihoidmises 111 päeva vältel, eesmärgiga saada Eesti riigilt lunaraha.

Lisaks mõisteti jõugu liikmed süüdi auto varguses, varastatud autoga röövi korraldamises ja kuriteole kaasa aitamises. Ärandatud autot kasutas jõuk kõrgete sõjaväelaste Rashid Sabri mõrva ja Mohammed Yassini tapmiskatse korraldamisel.