Islamiriigi uueks juhiks on meedia andmetel Al-Salbi

Sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) uueks juhiks on Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi, teatas esmaspäeval ajaleht Guardian.

Väljaanne viitas uudise allikatena kahele julgeolekuteenistusele, mille nimesid siiski ei nimetanud.

Ajalehe allikad kirjeldasid Al-Salbit rühmituse ühe asutajaliikmena, kes juhtis muu hulgas jeziidivähemuse orjastamist ja hävitamist ning on korraldanud terrorioperatsioone kõikjal maailmas.

Guardiani informatsiooni kohaselt nimetati Al-Salbi juhiks üsna pea pärast seda, kui USA tappis oktoobris tema eelkäija Abu Bakr al-Baghdadi.

Islamiriik ise on teatanud, et nimetas uueks juhiks Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, kuid asjatundjate hinnangul ei pea see paika.

Allikate andmetel on Al-Salbi sündinud Iraagis asuvas Tal Afari linnas.

Türgi on viimastel kuudel teatanud mitme Islamriigi endise liidri Baghdadi siseringi kuulunud isiku tabamisest. Teiste seas on kinni võetud USA eriüksuse rünnakus surma saanud Baghdadi tütar ja üks naistest.