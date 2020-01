Ekskohtunik ja Tallinna linnavolinik Helve Särgava liitub Keskerakonnaga

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik annab teisipäeval kell 12 pressikonverentsi, kus ERR-ile teadaolevalt sellest teada antakse.

Särgavale on väidetavalt pakutud Tallinna linnavolikogu palgalist aseesimehe kohta, kuid ühe Tallinna volikogu Keskerakonna fraktsiooni esindaja sõnul on see alles kaalumisel.

Volikogu aseesimehed on praegu Toivo Tootsen Keskerakonnast ja Mart Luik Isamaast. Keskerakonna käes on 79 volikogu kohast 39, Särgava liitumisel 40.

Särgava astus SDE-st välja möödunud aasta suvel, kuid jätkas volikogus fraktsiooni liikmena. Linnaeelarve hääletusel hääletas Särgava koos Keskerakonna ja EKRE saadikutega eelarve poolt ning SDE heitis ta möödunud nädalal fraktsioonist välja.

Särgava ütles toona ERR-ile, et Eesti riik maksab talle kui endisele kohtunikule korralikku pensioni. "Majanduslikus mõttes pole mul mõtet kuhugile hüpata, kuid ligi aasta pole mul poliitikas aktiivset tegevust olnud. Ma tahan tegutseda, mitte nurgas istuda ja vestlustel erinevate erakondade esindajatega olen selle ka välja öelnud," rääkis Särgava palgalise aseesimehe ametikoha kohta.