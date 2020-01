EuroPark tõstis üheksas Tallinna südalinna parklas hinda

EuroPargi tegevjuht Karol Kovanen ütles ERR-ile, et üldist hinnakirja neil ei ole ja parklate hinnastamisel lähtuvad nad nõudlusest, et tagada parklas vabad kohad ja teenida maaomanikule optimaalset tulu.

Kui mõni parkla saab täis, reguleerib ettevõte täituvust hinnaga. Kuna Tallinna kesklinnas on väga tihe parklate võrgustik, leiab hinnatundlik klient Kovaneni sõnul endale kindlasti sama või odavama hinnaga parkla mõne sammu kauguselt. Kellel on kiire, need on aga valmis populaarsetes parklates rohkem maksma.

Europark tõstis hinda üheksas südalinna parklas, kuid Kovanen rõhutas, et enamikus nende 200 tasulisest parklast hinnakiri ei muutunud.

"Me ei muutnud kuu parkimise hinda, vaid kas tunnihinda või ööpäeva hinda. Hinnatõus oli keskmiselt 30 protsenti. Protsendina võib see tunduda palju, aga üksiku kliendi ja parkimise puhul mitte. Kui inimene pargib paar korda nädalas tunnihinnaga 1,6 eurot ja nüüd on hind kaks eurot, siis on see igati talutav. Meie keskmise parkimise väärtus on kolm eurot," tõi ta välja.

Leppetrahvi maksimumsumma on EuroPargis püsinud muutumatuna 30 euro juures üle kümne aasta.

Kovanen märkis, et kuna kinnisvaraarendus on hoogustunud, on soodsaid parkimisvõimalusi ajutistes parklates vähemaks jäänud. Ta prognoosis, et kui Olümpia hotelli vastas olev Juhkentali 1 parkla peatselt uue arenduse ehitamiseks suletakse, väheneb kesklinnas parkimiskohtade arv paarisaja võrra ning sellisel vähenemisel on juba otsene mõju Tallinna parkimishindadele.

"Ühelt poolt on need ajutised parklad olnud pinnuks silmas, teisalt on nad taganud soodsa parkimisvõimaluse suurele hulgale inimestele. See aeg hakkab tasapisi ümber saama," ütles ta.

Eriti just pikema parkimise puhul on Kovaneni sõnul jätkuvalt märksa odavam parkida nende firma parklates kui linnatänaval.

Kokku on EuroPargil Eestis 380 parkimisala üle 25 000 parkimiskoha

Svet: eraparklate hinna kujundab turg

Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet (Keskerakond) ütles ERR-ile, et eraparklate hindu linn reguleerida ei saa - tegu on eramaaga ja hinna määrab turg.

"Olen näinud mingit süüdistust, ete just Tallinna linn hoogustab hinnarallit. Seda on väga imelik kuulda, see on vabaturg ja muidugi vaatavad eraparklate omanikud, millised on linna kehtestatud parkimishinnad, aga kui nemad tõstavad oma hindu, tahavad nad järelikult lihtsalt teenida suuremat tulu. Ja ilmselt näitab hinnatõus, et selle vastu on ka nõudlust," tõdes ta.

Svet ütles, et kesklinnas on tema hinnangul piisavalt hea transpordiühendus ning paari aastaga lisandub veel mitu uut jalgrattateed, mis viib selleni, et tulevikus on kesklinna kontorid sellised, mille töötajad eelistavadki ühistranspordiga, rattaga või jala tööleminekut.

"See on väga hea, et diskussioon sellel teemal on alanud, sest Tallinnal on lõppenud meie vana parkimise alusdokument ja koostamisel on uus parkimise strateegia. Kesklinna valitsus seisab selle eest, et järgmisel perioodil, kui see strateegia hakkab kehtima, soodustaks see kesklinnas autostumise vähendamist," lausus Svet.

Enda sõnul soovib ta, et tulevikus ei nõutaks enam kinnisvaraarendajatelt miinimumnumbrit, kui palju parkimiskohti tuleb korteri või brutopinna kohta rajada, vaid kehtestataks neile pigem lagi. Seega teaksid inimesed, kes hakkavad käima tööl uute arendustega kerkivates hoonetes, et kesklinna tulekut peaks pigem planeerima ühistranspordi või mõne muu liikumisviisiga peale auto.

Kas uus parkimisstrateegia tähendab hinnatõusu ka linna parkimisaladel, on Sveti sõnul veel vara rääkida.

"Küsimus ei ole selles, kas meil on vaja tõsta linnatänavatel parkimistasu, vaid pigem selles, kas me peame jääma sama süsteemi juurde, kus tasuline on kesklinna, südalinna või vanalinna parkimistsoon või tuleb seda vaatama hakata kuidagi teisiti," sõnas ta ja lisas, et esmased uuringud strateegia koostamiseks on valmimas.