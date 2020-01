Viru ringkonnaprokuratuuri teatel saabus Sergei Eestisse mullu 27. detsembril Narva piiripunkti kaudu. Tolliametnikud leidsid tema sokkide sisse peidetuna 130 373,48 eurot sularaha.

Järgmisel päeval tunnistas Viru maakohus mehe kokkuleppemenetluses süüdi salakaubaveos ja karistas teda pooleaastase vangistusega, millest kohe tuli ära kanda 15 päeva. Ülejäänud vangistusest pääseb ta juhul, kui ei pane üheaastase katseaja jooksul toime ühtki uut tahtlikku kuritegu.

Lisakaristusena saadeti Sergei Eestist välja ja talle määrati viieaastane Eestisse sissesõidukeeld.



Kohtuotsusega konfiskeeriti mehelt kinnipidamise käigus leitud ja äravõetud sularaha 130 300 eurot ja 5200 Vene rubla. Nüüdseks on kohtuotsus jõustunud.



Prokurör Rita Hlebnikova ütles, et seadus lubab üle EL-i tolliterritooriumi piiri ilma deklareerimata viia kuni 10 000 eurot sularaha. Alates sellest summast tuleb aga raha deklareerida ning inimesed, kes viivad üle piiri suures koguses ehk üle 40 000 euro sularaha, võetakse kriminaalvastutusele.



"Karistusseadustik sätestab, et sellisel juhul on tegemist salakaubaveoga, mille eest võib määrata rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse ja konfiskeerida sularaha," lisas Hlebnikova.